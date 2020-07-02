以「台灣」設索馬利蘭代表處　國民黨批蔡政府：沒用「中華民國」





▲外交部長吳釗燮回應與索馬利蘭互設辦事處一事。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

外交部長吳釗燮1日宣布，將和非洲索馬利蘭互設辦事處、互派代表，名稱為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。對此，國民黨批評，在無明顯中共壓力下，蔡政府仍未能以「中華民國」為名設處。

索馬利蘭位於東非的「非洲之角」，曾受英國殖民統治，稱為英屬索馬利蘭。1991年5月，索馬利亞內戰後北部伊薩克諸部落宣布獨立，成立索馬利蘭共和國，但尚未獲其他國家和國際組織正式承認。

為推動與非洲國家的合作關係，拓展在東部非洲布局，將和索馬利蘭互設辦事處、互派代表，雙方政府同意以「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）及「索馬利蘭代表處」（Somaliland Representative Office）的名稱互設官方代表機構。

面對為什麼是「台灣代表處」，而不是「中華民國代表處」？吳釗燮1日解釋，這不是第一次以「台灣代表處」為名，之前還有其他地方，但後來都被改了，這次協定就是用「台灣代表處」名稱，對方商談時也非常樂意接受此名稱，加上雙方不是正式邦交關係，所以就沒使用中華民國名稱。

針對代表處名稱，國民黨1日晚間發布新聞稿，質疑索馬利蘭在全世界並無邦交國，代表不被任何重要國際組織承認。在無明顯中共壓力下，蔡政府仍未能以「中華民國」為名設處，箇中原因猶待外交部解釋，切勿以建立非正式關係，所以不一定要用「中華民國代表處」，此種似是而非的理由含混帶過。

其他人也看了這些...

►實測／超商預購實體三倍券開跑！「只要45秒」連繳費輕鬆搞定

►尷尬了！蔡英文一早發文推三倍券 超商機台秒當機

►影／超商預購三倍券⋯70歲嬤帶5張健保卡「花8分鐘」崩潰：太不方便！

更多熱門新聞...

►3000元三倍券預購來了！四大超商首波開放只有七天「攻略一次看！」

►影／健保卡一定要帶！4大超商「三倍券預購」教學文先看 20秒輕鬆搞定

►國民黨酸「民眾要當聰明領券人」：早就建議蔡英文參考南韓作法

►振興一下我們的美麗