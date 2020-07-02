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以「台灣」設索馬利蘭代表處　國民黨批蔡政府：沒用「中華民國」

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▲▼外交部索馬利蘭(Somaliland)議題的新聞說明會,吳釗燮,楊心怡。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮回應與索馬利蘭互設辦事處一事。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

外交部長吳釗燮1日宣布，將和非洲索馬利蘭互設辦事處、互派代表，名稱為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。對此，國民黨批評，在無明顯中共壓力下，蔡政府仍未能以「中華民國」為名設處。

索馬利蘭位於東非的「非洲之角」，曾受英國殖民統治，稱為英屬索馬利蘭。1991年5月，索馬利亞內戰後北部伊薩克諸部落宣布獨立，成立索馬利蘭共和國，但尚未獲其他國家和國際組織正式承認。

為推動與非洲國家的合作關係，拓展在東部非洲布局，將和索馬利蘭互設辦事處、互派代表，雙方政府同意以「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）及「索馬利蘭代表處」（Somaliland Representative Office）的名稱互設官方代表機構。

面對為什麼是「台灣代表處」，而不是「中華民國代表處」？吳釗燮1日解釋，這不是第一次以「台灣代表處」為名，之前還有其他地方，但後來都被改了，這次協定就是用「台灣代表處」名稱，對方商談時也非常樂意接受此名稱，加上雙方不是正式邦交關係，所以就沒使用中華民國名稱。

針對代表處名稱，國民黨1日晚間發布新聞稿，質疑索馬利蘭在全世界並無邦交國，代表不被任何重要國際組織承認。在無明顯中共壓力下，蔡政府仍未能以「中華民國」為名設處，箇中原因猶待外交部解釋，切勿以建立非正式關係，所以不一定要用「中華民國代表處」，此種似是而非的理由含混帶過。

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