三倍券恐掀「振興之亂」　侯友宜：過程難免有瑕疵...馬上調整就好

▲新北市長侯友宜。（資／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／新北報導

行政院將於15日正式啟用振興三倍券，外界擔憂發放過程與使用爭議可能造成「振興之亂」。對此，新北市長侯友宜2日表示，過程難免有一些瑕疵，只要能馬上做好調整，中央跟地方共同帶動後疫情時代的經濟，才是最重要的。

侯友宜說，振興券從7月15號發放，過程難免有一些小瑕疵，只要馬上做出調整、修正，不管是中央跟地方，大家共同來帶動後疫情時代的經濟，這才是主要的目標，所以昨天開始領取的過程中，難免還有一些不周全的部分，攜手合作往前走。

侯友宜表示，萬元紓困專案兩個多月前發布之後，過程中有很多的波折，最辛苦的是第一線區公所人員要負起完全的責任，尤其面對基層的艱苦人，如何以最快速度提供協助，區公所人員卯足了全力，從早上6點半忙到晚上12點，也沒有週末假日，到了昨天總算告一段落，因此他特別來感謝他們的辛勞。

侯友宜表示，新北市在這一段時間的紓困專案，用簡易專章來指導工作人員以外，也扛起了責任，到目前為止紓困件數有10萬456件，紓困的金額11億3,672萬，核定率高達99.28%，這個比例佔全國的紓困金額45億的4分之1，快速、直接又方便的幫助受疫情衝擊的民眾，讓在後疫情時代需要被幫忙的人都能得到應有的協助。

至於核定率高達99.28%，事後若因條件不符要追討，反而增加負擔人員的負擔？侯友宜回應，當初已經印製了紓困專章，把核定的流程跟程序很清楚地告訴收件與核發人員，且全權由市長來負起責任來，工作人員只要正確大膽的發放，如果過程有小瑕疵，市長都願意負起責任，請大家安心，新北市全力幫助艱苦人。