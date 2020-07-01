黃捷發文力挺廖郁賢：遠離渣男！　已婚還抹黑才是「恐怖情人」

▲黃捷力挺雲林縣議員廖郁賢。（圖／翻攝自廖郁賢-時代力量雲林縣議員／記者徐斌慎攝影）



記者林彥臣／綜合報導

時代力量雲林縣議員廖郁賢遭前男友透過周刊指控是恐怖情人，不僅她本人與家人都公開駁斥相關指控，同黨的高雄市議員黃捷也在臉書發文力挺強調，什麼是恐怖情人？前任都已婚了還死纏爛打求關注，不惜造謠抹黑只為達到傷害目的，這就是最可怕的恐怖情人。

黃捷發文表示，「沒水準、沒良心、可憐哪」，這些字眼，現在正適合送給熱愛製造垃圾新聞、窺探公眾人物隱私的無良媒體。該媒體不僅侵害隱私，甚至連基本的求證都沒有，根據片面之詞抹黑當事人，意圖何在？整篇內容與公眾利益又何干？無益於社會就算了，還成為報復的幫兇！

黃捷指出，做新聞沒有立場是騙人的，但新聞自由絕不是拿來當成公審私事的藉口。況且，即便整篇報導並不符實，沒人在乎當事人的澄清，一來一往的過程，傷害早已造成。

黃捷直言，而什麼是恐怖情人？前任都已婚了還死纏爛打求關注，不惜造謠抹黑只為達到傷害目的，這就是最可怕的恐怖情人。奉勸大家及早發現及早治療，遠離恐怖情人、遠離渣男！

黃捷感嘆，怕炒熱話題又對當事人二度傷害，一直忍著不說，但看到很多人轉新聞拉板凳等著看好戲，實在不吐不快。有些悲哀莫過於，認真問政、為民服務的時候，沒有人關心，有機會落井下石的時候，沒有人錯過。

▲廖郁賢的丈夫簡端良為妻子抱不平表示，「廖郁賢就是我的甜心小公主」。（圖／記者蔡佩旻攝）



廖郁賢1日上午10點於斗六市的縣黨部召開記者會，針對媒體提問說明，談及被控訴「恐怖情人」一度差點流下眼淚，表示覺得很荒謬，她身為公眾人物，如果他開店想來蹭版面，無所謂，但是相信媒體會還清白。

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