鳳山清「捷」隊連假不休息！罷免黃捷發起人曝最快這時間點可達標

▲罷免黃捷總部 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

端午連假期間，罷免高雄市議員黃捷的連署站可沒跟著一起休假，不僅罷捷總部，路邊擺攤同樣供民眾連署，不過對於目前累積份數，主辦單位相對低調，但表示預計7月中就能達到第二階段所需份數，大約是2萬9千多份。

▲罷捷小物 。（圖／記者洪靖宜攝）

罷免黃捷行動如火如荼展開，發起人王先生透露，預計7月中能達到第二階段所需份數，目前連署資料尚待整理，除了定點開放連署，罷捷團隊也開始在各地擺攤，下禮拜開始發送5萬份傳單，由志工們派報宣傳，也會做大型掃街，要讓連署書衝高份數。

其實罷免黃捷從去年9月開始，今年5月份因為韓國瑜喊出只監票不投票，因此暫停營業，一直到6月8日重新啟動，至今份數快速累積。罷捷發起人王先生的店面原本是開藝品店，現在已經不營業，專心做罷捷活動，看到罷捷支持者越來越踴躍，決心認為人生應該做好一件事，才決定全心投入。

▲罷免黃捷發起人王先生。（圖／記者洪靖宜攝）

王先生說：「沒有資源我慢慢做，一年不行就兩年，到卸任前我都能發動罷免，韓國瑜被罷掉後，大家對民主制度偏離感到失望，過去是願賭服輸，讓人做完，現在用罷免來扭轉，我們希望把道路轉回來。」

根據選罷法的規定，以黃捷所在鳳山區市議員選區為例，罷免第一階段要1%以上選民連署提案，第二階段要10%以上選民連署，第三階段才是投票。若以此次前高雄市長韓國瑜罷免案，鳳山選舉人數29萬4083人計算，第一階段約要2940多份，第二階段要2萬9千多份，第3階段投票罷免，同意罷免票數要多於不同意罷免且超過選區25%同意票數，門檻是7萬3520票以上。