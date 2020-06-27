徐永明回憶立委任內最光榮時刻...人身安全受威脅「仍堅守年改立場」

▲徐永明遭返年改團體潑水、拉扯。（圖／資料照）



記者林銘翰／台北報導

軍公教年金改革上路將屆滿兩年，已卸下立委身份的時代力量黨主席徐永明27日表示，當時人身安全受到威脅，但自己還是不後悔當時堅守改革立場，讓年改能夠向前推進，「這是我立委任內最光榮的時刻之一」。

徐永明表示，7月1日是軍公教年金改革上路將滿兩年的日子，這項重要的改革最主要就是希望，軍公教的年金體系能夠永續運轉不致破產，然而當初在推動這項改革時，遇到的阻力非常巨大，因為這就是不合時宜的體制長期沒有調整的結果，為了世代正義和年金永續的價值及目標，推動年改在當時確實是不得不做的重要改革。

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者黃克翔攝）



徐永明回憶，當時反年改團體抗議，讓整個立法院院區都被拒馬、圍欄封鎖，立法委員進出還需要警察護送。而自己當初擔任時代力量黨團總召，因為在參與年改協商的過程中，表達時代力量的立場並對外發言，被許多因年改受影響的朋友們點名做記號，也很遺憾地受到衝撞、潑水等暴力行為攻擊。

徐永明說，現在一邊吃粽子，一邊看到當時的影像，晃如隔日，當時人身安全受到威脅，但自己還是不後悔當時堅守改革立場，讓年改能夠向前推進，「這是我立委任內最光榮的時刻之一」。

徐永明也強調，台灣社會仍有許多改革的未竟之功，包括轉型正義、居住正義、台灣正名、憲政改革等重大議題尚待努力，即使這會是一條充滿荊棘的路，但他還是會帶領時代力量，堅定地走在改革的道路上。

▼反年改群眾繞行立法院陳抗。（圖／記者李毓康攝）



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