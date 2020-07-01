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時力正妹議員驚爆回歸單身　慘遭劈腿後再遇「慣性說謊」

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▲▼時代力量正妹議員林穎孟驚傳回歸「單身」，且痛批前任有慣性說謊的惡習。（圖／周刊王提供）

▲時代力量正妹議員林穎孟驚傳回歸「單身」，且痛批前任有慣性說謊的惡習。（圖／周刊王提供）

圖、文／CTWANT

時代力量雲林縣議員廖郁賢遭前男友踢爆是「恐怖情人」，雖然廖事後否認，但也讓「雲林小辣椒｣爭議再添一樁；時代力量除了有廖郁賢與前男友互槓，近日另一名時力台北市正妹議員林穎孟也自爆已經「單身」，並痛批「曾經深愛的伴侶有慣性說謊」的習慣，怨念不小。

據爆料指出，林穎孟這幾個月就常在臉書等社群網路上，多次暗示自己遇人不淑或感情出問題。果不其然，林穎孟近日直接向友人挑明自己已經單身，且「曾經深愛的伴侶已經積極和人約會」，前任的事務未來都與她無關。

據了解，林穎孟更痛批，前任留下許多爛攤，但對方的鳥事都與她無關，不要再找她討論。她也指出，前任有「慣性說謊」的習慣，但這也與她無關，她只想祝對方「幸福」。林穎孟近日對外發聲，看似想抒發怨氣，也一併對外宣告前任若有任何事發生，與她這個台北市議員沒有關係。

有正妹議員之稱的林穎孟，一直以來情路坎坷，曾經慘遭社運夥伴、現任台北市議員苗博雅劈腿。對於苗的所作所為，林穎孟曾表示，確實是很傷心、無比煎熬的一段感情，因此後續也未再跟苗博雅聯絡。


林穎孟也曾在臉書上，為自己和苗博雅的情路下過一段註解。她說，「親愛的，總有一天，人都會喜歡上別人。但我討厭的，是從逼迫坦承後，後續的千篇謊言，我討厭的是言行不一，我討厭的性尊嚴的被踐踏....」

歷經過嚴重情傷的林穎孟，去年初才跟辦公室執行長Carlos傳出好消息，被周刊拍到多次相偕回家過夜。不料，一年多的時間，就又傳出情變，令外界大感意外。更讓人感到惋惜的，上次分手原因在於「千篇謊言」，這次恐又與「慣性說謊」脫不了關係，


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