「華航、護照正名是全民共識！」徐永明：這個也要改





▲徐永明表示華航正名是全民共識。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立法院29日將討論臨時會相關事宜。時代力量主席徐永明28日透過臉書表示，華航及護照的正名議題已經成了全民共識，不過，不僅如此，外交部名片同樣也應該要正名，他呼籲這次臨時會應處理「2+1」正名案。

徐永明表示，明天立法院將召開談話會討論臨時會事宜，除了NCC及考監人事案、前瞻預算和兩項法案之外，最令大眾矚目的就是上個會期引發諸多討論的華航及護照正名案。



徐永明指出，前段時間因為疫情，台灣護照上的China字樣讓國人被誤會來自中國；台灣國內防疫成績傲人，也透過捐贈口罩援助外國，然而負責運送的華航機身上的China Airlines，卻讓外國朋友搞不清楚到底是伸出援手。



此外，徐永明說，前幾週發生的外交部名片事件，也再度凸顯正名議題的重要性。時代力量民調顯示，高達7成6的民眾支持外交官的名片上應印有台灣的字樣，可見這已是社會共識。



徐永明呼籲，本次臨時會應處理「正名2+1」，也就是華航、護照案再加上外交部名片，立法院應做出決議要求外交部名片上應印有台灣字樣，「台灣的國際參與已活在中國陰影下這麼久，現在有機會讓Taiwan之名能夠躍上國際被世界看見，相信立法院各黨團不會不支持。」