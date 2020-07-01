不滿媒體稱「早餐店殺手」　她告世界豆漿大王求償30萬！老闆苦笑出庭

記者羅志華／台北報導

劉姓女子自2015年起，向雙北上百間餐飲店應徵，再以不適應工作內容等理由請辭，她看準部分餐飲店未確實替員工保勞健保，藉此申請調解甚至提告，案件達1百多件，部分餐飲店怕麻煩，往往選擇與她和解；劉女不滿事後遭媒體以「早餐店殺手」為標題報導，控訴永和「世界豆漿大王」莊姓老闆對外宣傳，求償30萬。北院7月1日開庭調解，莊姓負責人無奈表示，「劉女指控的那些話我都沒講」，提及劉女在店時的工作表現，更一度苦笑語塞。

▲劉女不滿遭以「早餐店殺手」為標題報導，怒告世界豆漿大王負責人求償30萬，今日出庭更表明若被報導，要對現場記者提告。（圖／記者羅志華攝）

劉女今日出庭不改先前強悍作風，不但拿手機反拍記者，更稱自己不是公眾人物，表明若今日的照片、影片被散布到網路或媒體上，要對現場一干人等提告，並報警控訴在現場遭妨害自由，隨即進去開庭。

▲世界豆漿大王莊姓負責人無奈表示，劉女控訴的內容都不是他講的，表明「不會賠償」。（圖／記者羅志華攝）

世界豆漿大王莊姓負責人庭後受訪，澄清遭控訴的內容都不是他講的，表明「不會賠償」，若對方不索賠他才願和解，並稱劉女「很聰明」，鼓勵她若將此聰明才智運用在其他方面，一定可以得到更大的收穫，至於提及劉女在店內的工作表現時，莊姓負責人一度苦笑語塞，僅稱「好不好社會自有公論，我們不便再說甚麼，就平常心了」。

▲提及劉女在店內的表現，老闆一度苦笑，稱「好不好社會自有公論，我們不便多說」。（圖／記者羅志華攝）

劉女於2015年10月間，在永和「世界豆漿大王」工作，期間除工作態度不佳，甚至還與客人爆發衝突，僅工作8天就遭到解雇，事後劉女以店家非法解雇、未依法給薪水、加班費、申請勞健保求償25萬，新北地院認定店家合理解雇，但仍須給付工作薪資，判賠1893元。

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