「中職先生」彭政閔生氣了！球迷留言：打假球想光榮退休　提告要求捐球具

▲球星彭政閔控告球迷竟上網質疑他打假球，要求對方買球具捐學校球隊後撤告。（圖為資料照／記者張克銘攝）

記者劉昌松／台北報導

有「中職先生」之稱的前中信兄弟象隊球星彭政閔，去年引退前仍專心在球場上打拼，沒想到有球迷竟在網路直播時，留言「彭政閔打假球只是沒被爆出來，還想光榮退休，不要臉到家」，彭得知後委託律師提告妨害名譽，經檢察官安排調解，王姓球迷坦承一時情緒激動犯錯，答應要買球具用品捐給學校球隊使用，彭同意撤告。

彭政閔(42歲)外號「恰恰」，內斂守紀律的個性，加上穩定的守備與打擊火力，從2001年加入中華職棒兄弟象隊開始，不斷累積粉絲，到2019退役為止，總共為兄弟象隊出戰1800場賽事，生涯打擊率3成33，也多次代表台灣出征世界，並擔任中華隊隊長。

▲彭政閔職棒生涯都為兄弟象隊效力，是黃衫軍的代表球星。（圖為資料照／記者黃克翔攝）

彭政閔經歷了多次職棒假球風暴，甚至傳出有簽賭組頭埋怨「超難買」，被視為職棒模範生而有「中職先生」的稱號，沒想到在2019年彭宣布即將引退後，中信兄弟象開放彭政閔引退賽售票的7月24日當天，王姓球迷竟在網路媒體麥卡貝轉播球賽時，留言「彭政閔打假球只是沒被爆出來還想光榮退休不要臉到家」。

當天賽事，中信兄弟以5比12敗給Lamigo，彭政閔4次打擊成績掛0，僅1次保送上壘，彭賽後得知被球迷侮辱，委託律師向台北地檢署提告妨害名譽，檢察官安排雙方調解成功，王姓球迷答應買球具用品捐給需要的學校球隊使用，彭政閔答應撤告，檢察官因此在30日處分不起訴王姓球迷。

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