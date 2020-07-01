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直播開嗆「螺紋保險套」G了！館長挨告妨害名譽　北檢今偵結起訴

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▲▼ 館長陳之漢再次為羅文控告妨害名譽案出庭 。（圖／記者劉昌松攝）

▲館長陳之漢4月21日庭訊時直呼「沒什麼好和解的」。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

網紅「館長」陳之漢日前在網路上與公民老師對嗆，開直播直呼對方是「螺紋保險套」，還形容羅是「屄殃」，因此遭到羅文提告妨害名譽。台北地檢署4月21日開庭調查時，陳之漢直呼「沒什麼好和解的」；今（1日）檢方偵結，就陳之漢稱羅文為「螺紋保險套」部分起訴妨害名譽，其餘則不起訴。

同為網路紅人的公民老師羅文2019年間稱館長是「民粹領袖」；陳之漢聞言後不甘示弱，開設直播反嗆羅是「螺紋保險套」，還以「屄殃」形容對方，不料卻因此挨告。2019年9月，羅文發表影片「第一次告館長就上手」，指稱館長身為一個公眾人物，竟在網路上以如此方式侮辱、霸凌他人，他決定將採取法律行動，提告妨害名譽。

台北地檢署為此案多次開庭，4月21日再次開庭調查時，羅文並未現身；而陳之漢庭訊時則直呼自己不怕被告，「「你看那麼多記者來採訪我，還可以讓我們家新款式(T恤)可以露出來」，但對於羅文只出庭1次，後面2次都不到，覺得不滿，「但是他拍Youtube拍得滿勤的，大家注意不要去幫他刷流量，他的目的就是想要紅」。

當時記者還提問館長是否考慮與對方和解？陳之漢不以為然地表示，「沒什麼好和解的，他叫我給他錢耶，好像20萬吧，他罵我，我回1下要賠20萬，天下間有這麼好賺的事，網路上多少人罵我，我每1個人都要20萬，我台灣首富了我，叫郭台銘去旁邊蹲。」

今台北地檢署偵結，就陳之漢稱對方「螺紋保險套」部分起訴妨害名譽，其餘則不起訴。

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