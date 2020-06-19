食農新創尋求疫情後轉型　好食好事加速器報名熱烈

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正當各界熱烈討論振興三倍券時，不少企業紛紛在疫情後重新整頓業務力拼轉型。扶植食農創新創業的好食好事基金會觀察到，這波疫情首當其衝的餐飲業，有不少新創團隊報名參加「好食好事加速器種子計畫」，部分業者更已結合數據、行動等解決方案推出雲端廚房或會員訂餐等服務，盼透過加速器再上一層樓，「個人化數位餐飲服務」儼然成未來主流。

頂新和德基金捐助人代表魏應充先生支持成立的「好食好事基金會」，2018年推出台灣唯一專注於扶植食農新創的創業加速器，透過知識傳播、專家業師輔導等，鼓勵新創團隊運用創新思維，投入食農創新創業。「好食好事加速器種子計畫」今年邁入第3屆，自4月開始招生，因產地到終端消費的食農價值鏈在疫情後的轉型需求大爆發，食農新創及中小企業詢問度大增。

本屆加速器招生領域分別是「食農科技」、「食農生技」、「創新飲食」、「永續食農」。有別於第一、二屆報名情況，今年「創新飲食」取代了「食農科技」 類的新創團隊，報名最為踴躍; 「永續食農」則緊追在後。不少結合數據的餐飲業者希望透過加速器課程獲得業務成長或募資，顯示這波疫情並未擊退台灣的食農新創們，反而更積極的運用跨界創新科技與商業模式，尋求成長突破之道。

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好食好事基金會執行長歐陽思菊表示，「我們確實看到令人眼睛為之一亮的食農新創團隊，不僅能夠與國內產地及市場接地氣，更掌握了國際食農產業的發展趨勢，展現了台灣食農產業所蓄積的創新能量正在爆發中」。

第三屆「好食好事加速器種子計畫」預計於7月中選出10-12支新創團隊，並於8月起展開為期4個月的免費加速輔導課程。本屆加速器計畫特別與交通大學產業加速器跨界合作，國內兩大加速器結盟，搭配種子基金投入「食農x科技」，可望發揮1+1大於2的效果，為台灣的食農新創團隊加速加值，發揮市場影響力。