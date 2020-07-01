辦公室偷情助理姊姊！他躲捷運外樹叢火熱交纏…正宮錄下「520激情7秒」氣炸

▲維修顧問偷吃接待女助理，2019年520當天2人在捷運站外草叢唇舌交纏被正宮錄下。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／新北報導

新北一名在汽車公司擔任維修顧問的人夫阿炎（化名），與大他4歲的接待女助理小綠（化名）發生婚外情，正宮發現後決定蒐證，結果在捷運站外抓包2人躲樹叢激吻、擁抱，錄下親密畫面提告求償百萬。法院勘驗各項事證後，判阿炎、小綠應連帶賠償正宮30萬元，可上訴。

人妻控訴，丈夫與小綠明知對方都是有配偶的人，還大談辦公室戀情，公然在公司以情侶方式交往、相偕出遊，她蒐證時發現，丈夫2019年5月20日下班後竟與小綠在公司附近捷運站外人行道樹叢後面，「激情熱吻7秒後互相擁抱」，小綠手掌還環繞丈夫的脖子，再用手指愛撫背部，老公也回吻對方，後來又相擁長達2分鐘，2人雙手十指緊扣，牽手到人行道旁護欄坐著聊天。

阿炎則辯稱，他與小綠雖然是同事關係，卻將彼此視為「閨蜜」，曾在其他同事面前聊到婚姻狀況，「我是說我離婚了」；對此，小綠強調，自已以為阿炎是單身，對他還沒離婚的事情全然不知，且雙方本來就是關係很好的朋友，平常就會以開玩笑的方式互動，人妻怎麼可以只因為2人有肢體接觸，就認為有發生婚外情。

但新北地方法院指出，透過影片截圖可發現，阿炎與小綠有擁抱、接吻、牽手、搭肩等親密行為，且2人都已發展到這種階段，小綠要查證阿炎是否離婚，也不是一件難事，怎麼可能因阿炎單方面告知就不查證，可推斷小綠侵權時應該知道阿炎已婚。法官判2人應連帶賠償正宮30萬元，全案仍可上訴。

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