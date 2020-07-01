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偷吃軍中同袍甜喊：第二個20歲重逢！爸逮到他秒下跪承認…小三不甘分開哭了

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▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人妻見丈夫外遇20年前軍中同袍相當崩潰，提出對話、行車紀錄器內容向小三求償。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

彰化一名梁姓人妻2018年底自手機發現丈夫外遇，對象竟是20年前當兵的同袍琪琪（化名），兩人不但互稱「老公、老婆」，還留有多段挑逗對話，讓梁女氣得向琪琪求償200萬元，不過一審彰化地院判琪琪賠10萬元為適當，案經上訴二審，台中高分院判琪琪再賠15萬元，全案確定。

梁女指控，與丈夫結婚16年，卻意外在LINE、IG逮到丈夫外遇，丈夫與琪琪互傳各種調情對話，「老公我好愛你，要為我守身如玉，別讓她（梁女）碰你喔」、「老婆這輩子最瘋狂的事，就是愛上你」、「要守身如玉喔」、「親親～嗯ㄇㄚ」、「好想你想抱你」、「我們在第一個20歲時相識後分散了，然後在第二個20歲重逢，我們把第一次該做卻來不及做的所有事，在第二次的時候做過一次吧。只有失去過，才會懂得失而復得的美好。願你我珍惜失而復得的美好，不再輕言放棄。我愛你，我的君，我的ㄤ」，內容宛若熱戀的情侶。

琪琪辯稱，與梁女丈夫是20幾年前於屏東服役認識，4個月後兩人就各自嫁娶，沒什麼聯絡，只是剛好某次軍中同袍的聚會中，兩人再次相見而已，否認外遇和上述的親暱行為，強調LINE、IG不是她本人的帳號。

梁女公公則提到，兒子某次說要出門找教授，卻在路上遇到該名教授，詢問後他才知道兒子外遇，與琪琪外出約會，事後，兒子還直接跪在他與妻子前，坦承外遇一事直說「琪琪等了他20幾年」，並寫3份悔過書向他保證斷絕與琪琪關係，而琪琪聽到他與妻子的勸說電話當場哭了。

一審彰化地院勘驗通訊對話內容、行車記錄器後，確認梁女丈夫與琪琪的互動已經超越一般朋友間的往來範圍，嚴重影響梁女的配偶權，審酌身分地位後，判琪琪賠10萬較為適當，不過案經上訴，二審台中高分院判琪琪再賠15萬元，加上原審結果後，琪琪總共得賠25萬元，全案定讞。

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