學日文萌愛意！人夫豪送家教賓士…私藏泳裝辣照稱她「張大千」　正宮傻眼

▲任職日商公司的人夫與日文家教外遇遭妻子抓包。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名林姓人夫任職日商公司，雖有隨行翻譯秘書，仍請一名家教小舒（化名）一對一教導日文，學習時間長達10年，兩人日久生情展開婚外情，林男還用多種名稱更換小舒在手機內的名稱，企圖掩蓋外遇。林妻知道後心碎，認為24年婚姻遭破壞，向小舒求償50萬元的賠償金。

判決指出，林妻指控，丈夫的工作僅須有日文基礎即可，不必學至母語程度，卻與小舒學習長達10年的日文，兩人每天密集視訊，直到她發現丈夫手機通訊錄的代號「數字、sujeng、李強、李三泰、張大千」，並非男的而是小舒，才知道心愛的枕邊人竟想以此掩蓋外遇事實。

另外林妻還提到，丈夫都會利用上班前、中午休息時間、下班後以跟客戶吃飯為由，跑到小舒家幽會，兩人會相約運動，也會送小舒鑽石、賓士轎車、名牌外套等高級禮物，筆電中藏了多張小舒的「幼年照、獨照、泳裝照」，某次要她想陪丈夫出差卻遭拒絕，事後發現丈夫其實帶小舒一同前往，而對話訊息中，兩人常互傳親密、愛慕的表情符號和訊息，宛若熱戀男女。

小舒辯稱，2013年退休後認識林男，並且教導日文，不過強調兩人僅為單純的師生、友人關係，不可能天天視訊，對於林妻的指控一概否認，而兩人對話多以日文進行，林妻指的曖昧文字「愛....」僅為一般日本人會有的禮貌問候。

對此，法官勘驗相關證據說詞，認定小舒說詞僅為卸責，小舒與林男確實來往密切，非單純師生關係，不過經審酌後，最終判小舒賠10萬元為適當，全案仍可上訴。



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