　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

學日文萌愛意！人夫豪送家教賓士…私藏泳裝辣照稱她「張大千」　正宮傻眼

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼交往,告白,情侶,結婚,曖昧,劈腿,出軌,小三,外遇。（圖／pixabay）

▲任職日商公司的人夫與日文家教外遇遭妻子抓包。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名林姓人夫任職日商公司，雖有隨行翻譯秘書，仍請一名家教小舒（化名）一對一教導日文，學習時間長達10年，兩人日久生情展開婚外情，林男還用多種名稱更換小舒在手機內的名稱，企圖掩蓋外遇。林妻知道後心碎，認為24年婚姻遭破壞，向小舒求償50萬元的賠償金。

判決指出，林妻指控，丈夫的工作僅須有日文基礎即可，不必學至母語程度，卻與小舒學習長達10年的日文，兩人每天密集視訊，直到她發現丈夫手機通訊錄的代號「數字、sujeng、李強、李三泰、張大千」，並非男的而是小舒，才知道心愛的枕邊人竟想以此掩蓋外遇事實。

另外林妻還提到，丈夫都會利用上班前、中午休息時間、下班後以跟客戶吃飯為由，跑到小舒家幽會，兩人會相約運動，也會送小舒鑽石、賓士轎車、名牌外套等高級禮物，筆電中藏了多張小舒的「幼年照、獨照、泳裝照」，某次要她想陪丈夫出差卻遭拒絕，事後發現丈夫其實帶小舒一同前往，而對話訊息中，兩人常互傳親密、愛慕的表情符號和訊息，宛若熱戀男女。

小舒辯稱，2013年退休後認識林男，並且教導日文，不過強調兩人僅為單純的師生、友人關係，不可能天天視訊，對於林妻的指控一概否認，而兩人對話多以日文進行，林妻指的曖昧文字「愛....」僅為一般日本人會有的禮貌問候。

對此，法官勘驗相關證據說詞，認定小舒說詞僅為卸責，小舒與林男確實來往密切，非單純師生關係，不過經審酌後，最終判小舒賠10萬元為適當，全案仍可上訴。


►保濕不黏膩

►二手票券豐富你的生活

【更多新聞】

「空中迴旋翻6圈」驚悚瞬間曝！國道休旅車慘遭連環撞…目擊者狂喊：太可怕

情侶雙載停紅燈…空中降下二泡尿淋全身！衝天橋驚見2醉漢「褲頭沒拉」躺地睡翻

人夫宿舍偷情…女同事接電話嬌回：我們在睡覺！　正宮告不成原因曝

ET快訊
獨／吳宗憲IG被盜「電話被公開」！本人怒發聲
一刀刺死女友！這件事引爆殺機...狠男7天後登堂穿心奪命
快訊／習近平正式簽署「港版國安法」　即刻生效
4屁童刮花45輛車！陸家長狂道歉…看到「賠償金額嚇傻」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黨產條例釋憲案　台北高等行政法院：黨產會判斷財產權已經是侵犯司法權

新北登山隊攀南投卓社大山　1山友墜落百公尺深谷「生死未卜」

台中女遭前男友「捅破心臟」噴血慘死！他躲6hrs橋邊自殘

10多名警狂撲高雄開槍男影曝！與死神距離0.1秒　掀棉被驚見上膛長短槍

如果能更好，誰不想？雲林熊貓媽載3歲兒拼外送　「雨衣包小孩」曝心酸

一刀刺死女友關鍵曝！氣他「偷錢濫賭」逐出門　狠男7天後登堂穿心奪命

抓到了！中壢車站強吻3歲女童　警64小時逮人…她喊：誤認成我可愛的姪女

男向母嗆「不給酒喝就要去死」　詛咒成真…當天死在附近池塘

學日文萌愛意！人夫豪送家教賓士…私藏泳裝辣照稱她「張大千」　正宮傻眼

疑男友變心！同志老闆餵毒槍殺他　判賠家屬246萬餘元

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

1小時750塊！彰化釣場大爆滿　狂下萬元帝王蟹：當然帶回去

洪孟楷遭勒脖怒嗆「殺人行為」 吳秉叡：多少會拉扯，請他成熟點

三倍券7/1預購或7/15到郵局領取　經長王美花：禁止私下現金交易

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

李瑞鎮「真實嘉賓啥都不做」車勝元狂唸！　一坐下洗碗...羅PD動用搖臂攝影+慢動作

黨產條例釋憲案　台北高等行政法院：黨產會判斷財產權已經是侵犯司法權

新北登山隊攀南投卓社大山　1山友墜落百公尺深谷「生死未卜」

台中女遭前男友「捅破心臟」噴血慘死！他躲6hrs橋邊自殘

10多名警狂撲高雄開槍男影曝！與死神距離0.1秒　掀棉被驚見上膛長短槍

如果能更好，誰不想？雲林熊貓媽載3歲兒拼外送　「雨衣包小孩」曝心酸

一刀刺死女友關鍵曝！氣他「偷錢濫賭」逐出門　狠男7天後登堂穿心奪命

抓到了！中壢車站強吻3歲女童　警64小時逮人…她喊：誤認成我可愛的姪女

男向母嗆「不給酒喝就要去死」　詛咒成真…當天死在附近池塘

學日文萌愛意！人夫豪送家教賓士…私藏泳裝辣照稱她「張大千」　正宮傻眼

疑男友變心！同志老闆餵毒槍殺他　判賠家屬246萬餘元

LIVE／大同公司臨時開重訊說明會　股東會爭議最新回應搶先看！

黨產條例釋憲案　台北高等行政法院：黨產會判斷財產權已經是侵犯司法權

罷免陳致中「妓品小物」！連署民眾秒懂：老司機　連署站曝驚人真相

新北登山隊攀南投卓社大山　1山友墜落百公尺深谷「生死未卜」

中職／陳偉殷優秀旅外？　劉志威：聯盟處理

港版國安法即刻生效　林鄭月娥透露：無追溯力、審訊採無罪推定

公司派剝奪投票權　金管會：大同不應自行解釋法規要給表決權

台中女遭前男友「捅破心臟」噴血慘死！他躲6hrs橋邊自殘

捍衛健康！南投縣長結合中彰投民意　堅決反對中火重啟2號發電機組

經期一來就血崩！子宮肌瘤中醫治療　血量減少肌瘤縮小免挨刀

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

社會熱門新聞

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

快訊／台中女遭刺　鮮血狂湧命危

即／台南安平死亡車禍！休旅車追撞賓士「駕駛身亡」

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

新北人妻嫁來一周遭公公性侵8年　不知2小孩是誰的

東區ZARA前車震　下場曝光

快訊／工人跌落攪拌爐　頭顱變形慘死

台南女童雙腳燙爛真相曝！繼父臉盆裝熱水喊：站進去

單身女想生混血娃　弟捐精助孕被告

婚後隔週被公公騙去摩鐵　她不敢驗DNA

球迷留言：打假球　彭政閔被惹怒提告！

分手被趕出門！台中男持刀刺死前女友

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

即／國3北上追撞1死1傷　女子頭部重創身亡

更多熱門

相關新聞

電子廠經理摩鐵激戰女員工…綠帽夫崩潰

電子廠經理摩鐵激戰女員工…綠帽夫崩潰

電子大廠鄭姓經理明明已為人夫，還與廠內已嫁作人妻的女作業員小倩（化名）交往，2人在一起一年期間不僅多次發生關係，其中為了增加性愛刺激，甚至特別選在小倩老公辦公室旁的摩鐵辦事。小倩丈夫得知妻子外遇後相當崩潰，怒至法院提告求償90萬元，24日判決結果出爐。

人夫宿舍偷情女同事　正宮告不成原因曝

人夫宿舍偷情女同事　正宮告不成原因曝

老婆跟5男「輪番濕聊」！人夫見約炮訊息崩潰

老婆跟5男「輪番濕聊」！人夫見約炮訊息崩潰

水電包商與女助理摩鐵戰2次！正宮崩潰早產

水電包商與女助理摩鐵戰2次！正宮崩潰早產

朋友家激戰！人夫纏問小三：表現好嗎？曝上天堂滋味

朋友家激戰！人夫纏問小三：表現好嗎？曝上天堂滋味

關鍵字：

外遇偷吃小三損害賠償

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

快訊／台中女遭刺　鮮血狂湧命危

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

參賽者拿豬血糕對決！老外評審呆

即／台南安平死亡車禍！休旅車追撞賓士「駕駛身亡」

曾認對小鬼有好感　Debbie曝感情狀態

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

5色中衛口罩又來了　電商今明加碼再開賣

新北人妻嫁來一周遭公公性侵8年　不知2小孩是誰的

立院亂鬥火速落幕　名嘴揭藍綠共識

大陸出現「豬傳人」新型流感病毒

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

更多

最夯影音

更多
曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！
民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面