目擊男友裸洗密友…一旁擺「保險套+潤滑」！女友怒：搬出來　他被分手開槍殺人

▲劉男被女友目擊跟陳男一起洗澡，遭要求搬出來，沒想到陳男因此不滿持槍殺人。（示意圖／取自Pixabay）

記者戴若涵、吳銘峯／台北報導

新北市一名陳姓男子不滿劉姓男密友在女友的建議下，要跟他斷絕關係搬出租屋處，竟將人約到摩鐵，吸毒後持槍朝對方太陽穴射擊，還自己請櫃檯叫救護車，假稱劉男是受到打擊輕生，但經調查後發現，是劉男因感情因素殺人。法院將他判刑，陳男還要賠償劉父246萬餘元，可上訴。

判決指出，陳男與劉男同性情誼甚密，自2014年起同居新北租屋處，但劉男早有交往多年的女友，在女友的勸說下，劉男決定離開陳男，改與女友同居。據了解，劉男女友探視劉男時，曾目擊2男竟一起洗澡，且裸睡的劉男身旁還有用過的保險套與潤滑液，讓她瞬間暴怒要求男友「搬出來」。

陳男因此心有不甘，準備安非他命、奶茶包等物，計畫趁著劉男中毒昏迷時，痛下殺手，並於2016年2月28日下午將劉男約到新北一處摩鐵開房間，同時故意將毒品燒成煙霧，讓劉男不自覺吸入，再沖泡毒奶茶包給對方喝，他一見藥效發作，便持槍朝劉男太陽穴射擊，導致劉送醫仍不治身亡，犯案後他還主動打電話給櫃檯，要求叫救護車。

▲陳男朝劉男太陽穴開槍。（示意圖／免費圖庫pxhere）

陳男將毒品、子彈藏妥後，前往另一間摩鐵車庫躲藏，表示，「劉男是懷疑女友與他人有染，才會想不開持槍自殺」，否認人是自己殺的，他是被聲音吵醒後才見到劉男自殺。但新北地方法院勘驗各項事證後，不採信他的說詞，依殺人、非法持槍、施用毒品等罪，不得易科罰金部分，判陳男應執行有期徒刑18年，併科罰金6萬元，褫奪公權8年；得易科罰金部分，應執行有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。

案經上訴二審，高等法院認為，陳男僅因感情生變就殺人，手段兇殘，又不承認犯行，意圖卸責態度不佳，認為原判決並無違誤，將上訴駁回；最高法院發回更審，更一審改判應執行有期徒刑17年，更二審撤銷殺人暨不得易科罰金應執行刑的部分，改依殺人罪判陳男有期徒刑14年，褫奪公權6年，目前全案仍在上訴中。

另外，劉男父親承受喪子之痛，提出民事訴訟，向陳男求償384萬1065元，其中包括殯葬費、精神撫慰金等。高等法院審理後，扣除劉父已經領取的犯罪被害補償金137萬4271元後，陳男應再賠償劉父246萬6497元，全案仍可上訴。

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