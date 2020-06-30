人夫宿舍偷情…女同事接電話嬌回：我們在睡覺！　正宮告不成原因曝

▲工地主管外遇同事，妻子卻遭小三嗆「要檢討」，提告求償50萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／花蓮報導

花蓮一名林姓人夫因任職工地主管，時常於全台各地短期居住，卻也因此多次外遇。林妻結婚24年以來，為一對兒女選擇隱忍，直到某次丈夫前往花蓮包地工程與吳姓女同事發展婚外情，被她抓包後，吳女卻要她「檢討」，認為丈夫匯回家的薪資越來越少，被吳女煽動才會漠視家庭，氣得向吳女求償50萬元精神賠償金。

判決指出，林妻指控，丈夫2017年間赴花蓮鳳林進行承包工程，與吳女展開辦公室戀情，兩人同居於工地宿舍，多次私下出遊，吳女更常常打電話挑釁、騷擾她，像是「你的婚姻失敗不是我的出現產生的，早在前幾年你的婚姻就失敗了」、「林這樣對你，不是第一天跟第二天」、「你們的金錢規劃是你們的問題，他沒有錢給你、他這樣子對你，你應該去檢討，不是來對我兇、對我怒罵，他每個月薪水全部給你，你怎麼運用，你心裡最清楚，為什麼要弄到我身上，我們都吃泡麵，你相信嗎？」

另外，丈夫也曾傳訊息給她表示，「吵架沒有好聽的話，20幾年了，我承認我是一個不合格的丈夫，不合格的爸爸，但，我真的一無是處嗎？你問我有無女朋友，我也沒騙你，但你直接跑到我上班的地方要找人理論，讓同事們知道自己的主管私生活是如此不正常（雖然有人已知道）」，而某次深夜女兒打電話想找爸爸，吳女卻接起電話稱「他們在睡覺」。

吳女辯稱，林男對所有同仁都照顧有佳，再加上父親剛好過世心情差，林男對她的關心確實造成彼此間有超出同事間的情誼，不過林男當時即便生病，也不願通知家人來照顧，對於遭指控煽動不給錢一事，她則說，對林男的家庭狀況，她沒有權力過問，也不清楚林家發生什麼事情，針對林妻要求的賠償，她不知如何處理。

法官勘驗對話後，認為即便真有上述對話，也僅能證明林男與妻子感情不佳問題存在許久，彼此間的財務問題與吳女無關，另外也不能光憑聽到「睡覺」一詞，就認定有不正常男女關係，因此最終花蓮地院以未能提出足夠證據說明婚姻權遭破壞，判林妻敗訴，全案仍可上訴。



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