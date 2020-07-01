獨／廣達電腦驚爆霸凌孕婦！管理師請產假考績列丙等　人資嗆：妳去告

▲于姓女員工向桃園市勞動局申訴，審議廣達電腦違反兩性平等法 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

廣達電腦公司日前一名女員工懷孕，因安胎2個月，加上產假共請假5個月，當年考績被打丙等，主管還要她填「績效改善評核表」，她以沒有表現差需要改善為由拒絕簽署，人資開嗆「你去告！」，女員工淚訴「根本歧視孕婦」，勞動局經調查廣達違反性別工作平等法成立，依法開罰。

桃園市一名在廣達電腦公司任職業務的于姓女員工向媒體投訴，她在2019年懷孕7個月時，疑因子宮收縮破水，被醫生診斷要求進行安胎，於是在同年6月間向公司請假3個多月住院安胎，接著生產假1個半月，共約5個月。

▼廣達電腦公司因于姓女員工請安胎產假，評考績丙等要她填工作改善計畫。（圖／記者陳以昇攝）

就在順利生產返回職場後，2020年1月間，于女接到公司直屬主管黃姓經理E-Mail通知，因2019年下半年度請假，考績評核為丙等，必要填一份「績效改善評核表」，要求寫下工作改善的項目，完成期限及結果，底下還有授權單位主管對於員工改善後，開除或留任建議欄位。

于女向經理抗議，拒絕簽署「我下半年度請安胎、產假未在職，公司怎麼用工作表現來評核考績為丙等，且上半年在職考績是乙等，現在要我填績效改善計畫，讓公司有理由開除我？這分明在懲罰懷孕的員工！」，黃經理安慰說，「這是固定流程，不然我幫你填，再不行的話你去找人資。」

人資資深經理竟回她，「你下半年就是表現得比別人差，考績丙等依規定就是要填改善計畫」，于女當場辯駁反問「合法請安胎、產假如何認定工作表現？」，卻遭嗆「你去勞動局申訴、提告啊，我們會把資料準備好」。

桃園市政府勞動局2月間接獲于女投訴後，3月展開調查、訪談，並在5月7日招開第3次性別工作平等會，審議後認定廣達電腦公司違反性別工作平等法第21條第2項，依法開罰。

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▼廣達電腦位在桃園市，實收資本額高達3百多億元，竟歧視霸凌孕婦。（圖／記者陳以昇攝）