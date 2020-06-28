超車失控「撞23歲孕婦」！她慘成身障又流產…勞動力↓32%　男判賠228萬

▲42歲謝姓男子騎乘機車行經新竹明新科大旁下坡路段時，超車不慎撞傷前方女騎士。（圖／翻攝Google map）

記者徐愷昕／新竹報導

42歲謝姓男子一日騎車欲超越前方機車時不慎失控，先撞上一旁路燈基座，接著直接衝撞前頭23歲陳姓女子所騎乘的機車，造成陳女當場重摔至路旁水溝，全身多處受傷外，懷孕12週的的胎兒也因此被迫流產。新竹地院審結判謝男須賠償陳女228萬8613元。全案仍可上訴。

謝男2017年12月15日傍晚騎車沿新竹縣竹北市中華路往南行駛，途中他行經明新科技大學旁下坡處時，超車不慎撞上路旁燈桿基座，隨後更整車失控衝向前方陳女所騎乘的機車。

陳女遭謝男撞到後跌入路旁水溝內，身體右半側因此出現多處嚴重撕裂傷及擦挫傷，且她因當時懷有身孕，胎兒也沒能保住。對此，陳女向謝男求償醫療費、看護費、動能力減損及精神慰撫金共計366萬多元，扣除她已領得強制險67萬元，認為謝男應再支付她299萬多元。

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新竹地院審理時發現，陳女車禍右膝脫襪性外傷，經多次清創、植皮，殘存右下肢，其中因右膝部位疤痕攣縮、鬆弛導致關節活動受限，評估後確定其勞動勞力減損32%等語，且經鑑定遺有身心障礙，傷勢治療期間須倚靠輪椅代步。

法官認為，謝男一時的過失對陳女影響甚鉅，不僅讓她身體承受極大痛苦，需面臨感染及數度接受手術，身體狀況不宜下還被迫接受流產手術，與小孩斷開母子情緣，審結判謝須賠償228萬8613元較為適當。全案仍可上訴。

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