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廣達違反性平法輕罰2萬　考績吃丙女員工爆：曾拿60萬要我離職撤告

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▲▼于姓女員工控訴廣達霸凌孕婦，請安胎產假考績被打為丙等，還要填工作改善計畫書 。（圖／記者陳以昇攝）

▲于姓女員工控訴廣達霸凌孕婦，拒拿60萬和解金 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

桃園市廣達電腦公司因女員工懷孕請安胎跟產假5個月，將她該下半年度考績評核最低的丙等，他不滿向勞動局申訴，調查期間，廣達向她提出60萬元和解並即刻離職，附帶撤告及簽署保密條款，她認為尊嚴遭踐踏拒妥協，審議結果廣達違反性平法，輕罰2萬元並限期改善。

31歲的于姓女子在桃園市廣達電腦擔任業務管理師3年多，2019年6月因懷孕7個月身體不適，被醫生診斷疑子宮收縮造成破水，要她到院安胎，於是向公司請假安胎休養，接著請產假至11月間，約5個月未在職，2020年1月，公司主管將她2019年下半年度考績評核為最低的丙等，原本乙等年終2個月，縮水剩7天，並要求填寫工作改善計畫書。

▼于姓女員工懷孕期間宮縮破水向廣達請安胎及產假 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼于姓女員工控訴廣達霸凌孕婦，請安胎產假考績被打為丙等，還要填工作改善計畫書 。（圖／記者陳以昇攝）

于女認為廣達公司將她考績評為丙等是沒有依據，一狀告上桃園市勞動局；勞工局經勞資雙方分別調查、訪談，5月7日開3次性別平等會議，審議廣達電腦公司違反性別工作平等法第21條第2項，開罰2萬元以上15萬元以下，並限期改善，屆時未改，將按次處罰。

于女表示，當時在還未得知審查結果的前一週，廣達公司想以60萬元與她和解並要求撤告，但要即刻離職，並簽署保密條款，不得對外透露這件事。廣達不提供和解書審閱及不准律師陪同，她認為廣達根本在踐踏她的尊嚴，拒絕拿錢閉嘴。

于女進一步表示，「每個懷孕的職業婦女都應該知道自己的權益，不應該被這樣對待；懷孕生小孩是很辛苦，不該承受被開除可能性的不平等對待，再者政府對違法企業的懲罰太輕，第一次違法僅罰2萬元，一般企業根本不怕，擺明欺負孕婦，政府應該正視這個問題，不然誰敢生小孩？」

生火了！連我媽都用到發光

▼桃園市政府審議廣達電腦違反兩性工作平等法 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼于姓女員工控訴廣達霸凌孕婦，請安胎產假考績被打為丙等，還要填工作改善計畫書 。（圖／記者陳以昇攝）

▼廣達違反性平法，第一次輕罰2萬 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼于姓女員工控訴廣達霸凌孕婦，請安胎產假考績被打為丙等，還要填工作改善計畫書 。（圖／記者陳以昇攝）

▼如果填了工作改善計畫書，主管就有開除填表人的權利。（圖／記者陳以昇攝）

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