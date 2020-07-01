「深V爆乳妹」穿高跟鞋飆車撞死人　吹氣酒測還甜笑…機車女騎士魂斷輪下！

▲爆乳妹酒駕撞死機車女騎士。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

近日，一則關於廣東一女司機當街撞死一名機車騎士，隨後下車做呼氣酒測時還露出微笑的影片在網上瘋傳，引起網友眾怒。影片中，一名穿著深V蕾絲的爆乳正妹進行呼氣酒測時，還面帶微笑，好像路邊女騎士的死亡與自己無關一樣。

據媒體報導，廣東省潮州市潮安區新安大道6月27日發生一起恐怖死亡車禍，一輛紅色小車與一輛機車車相撞。機車被捲入小車底部，女騎士當場慘死。

根據現場曝光的畫面顯示，一輛紅色小車橫在道路中央，底部壓著一輛機車，碎片散落一地。死亡女騎士臥倒血泊，與紅色小車相隔大約20公尺。

讓人感到憤怒的是，肇事女司機當天穿了一雙非常高的高跟鞋。隨後。交警對肇事女司機進行呼氣酒測，肇事女司機還不好好吹氣，被交警提醒時，甚至當場笑了出來。

▲爆乳妹微笑接受酒精檢測。（圖／翻攝自微博）

潮安交警30日透露，該起事故造成機車騎士劉女死亡，兩車不同程度受損。至於小車龍姓司機是否酒駕，交警表示，目前事故的具體情況還在調查中。

此外，至於司機當時是否穿著高跟鞋，交警證實，確如影片顯示一樣，她當時穿著高跟鞋。

據悉，大陸相關法律規定，穿拖鞋、高4公分以上的高跟鞋、赤腳，抽菸或打電話等妨礙安全駕駛的行為，司機將被警告並處以50元人民幣罰鍰。

網友憤怒表示，「反正有，大把的青春…」、「這臉皮厚的，沒誰了」、「這是嗑藥了」、「可憐無辜的生命」、「這種貨必須按故意殺人罪處理」。

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