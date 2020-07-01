港版國安法通過隔天！　羅冠聰「恐違反國安法」視訊參與美國會聽證會

▲羅冠聰。（圖／記者曾俊豪攝）

記者劉亭／綜合報導

港版國安法30日通過後，香港眾志核心成員黃之鋒、羅冠聰、周庭等人宣布退出，回歸個人身分實踐信念，香港眾志隨後也宣布解散。羅冠聰今（1）日宣布，將以視訊會議方法，參與美國國會外交事務委員會的聽證會，以自己的方式為香港發聲。

羅冠聰1日下午於臉書發文表示，凌晨閱讀國安法條文發現，涵蓋範圍相當廣泛，呼籲抵制、導致他人憎恨政權，都可能面臨最高刑期終身監禁的刑罰。讓他感嘆「似乎每位擁抱自由的香港人，都會墮入中共特意設計的罪網中」。

而為了讓國際社會了解香港處境，羅冠聰宣布，會出席美國國會外交事務委員會的聽證會，陳述國安法對香港法治、制度的破壞，「國安法後一國兩制已死，是國際共識；香港人在新格局下如何自處，在養晦時不忘抗爭，也是受世界關注」。

在港版國安法通過隔天的時機上，羅冠聰坦言，參與聽證會要面對一定風險，因為無論他的說法多符合國際標準、外交邏輯，但也不知道是否會成為違反港版國安的藉口，但「我只願真相能被聽見，世界能夠繼續支援香港」。

羅冠聰重申，如若國際社會對中共施加制裁，這正是中共自招惡果，而非任何人遊說而得來。我的責任是從一位政治受難者、擁抱普世價值的港人視點出發，去評鑑目前香港極為嚴峻的人權狀況。

►戴口罩更要保養