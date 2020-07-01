5便衣警到場…胸前配「N+1個數字」粉紅卡片 　港媒︰新設國安部門！

記者鄭思楠／綜合報導

《港區國安法》正式生效，今日（7月1日）也是香港回歸23周年。大批防暴警員在銅鑼灣一帶戒備及驅散在場人士，港媒報導，有幾隊穿著警員背心的便衣警，胸前放置了特殊的粉紅色卡片，以英文字母「N」為代表加一個數字，他們就是國安法新設部門人員。

▲港警舉起「紫旗」警告。（圖／翻攝自香港警察）

「港版國安法」6月30日正式刊憲生效，港警7月1日成立國家安全處，專門處理國家安全犯罪案件。目前，港警已配備了針對國安法設置的「紫色警告旗」，將對揮舞港獨旗幟、叫喊港獨口號等有分裂國家、顛覆國家政權意圖的行為進行警告，並展開進一步的拘捕。

警方下午在崇光百貨對出，首次舉起「紫旗」警告在場人士涉違國安法。旗幟上寫著「這是警方發出的警告，你們現在展示旗幟或橫額、叫喊口號、或其他行為，有分裂國家或顛覆國家政權等意圖，有可能構成『港版國安法』的罪行，你們可能會被拘捕及刑事檢控。」

▲▼七一遊行。（圖／翻攝自香港電台）

據《香港01》報導，下午1時在維園噴水池附近，5名便衣警員到場，他們戰術背心上有一張粉紅色卡片，上面寫有「N」及一個數字。該批警員均戴有耳機及配備頭盔，每當有防暴警員截查市民時都會上前查看，但未見有進行紀錄。

消息指，該批警員為警隊為國安法新設部門「國家安全處」人員，「N」即指「National」，與防暴警的藍色卡片有別，因急切需要但來不及設計；英文是小隊稱呼，數字用作分別警員身份。

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