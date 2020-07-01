港人憂國安法影響投資　港府：清楚條文令投資者有信心

▲香港商務及經濟發展局局長邱騰華。（圖／香港政府，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

「港版國安法」6月30日正式生效，條文不只針對港人，還引來美國的制裁，有外資擔憂未來在港投資可能受影響。對此，香港商務及經濟發展局局長邱騰華7月1日表示，去年的社會事件令許多投資者有不少擔心，因此有了清楚的法律條文，並制定裁罰，起嚇阻作用，反而令投資者有了信心。

邱騰華指出，在法案未公布時，當然會有很多人提出疑問或表示擔心，但他相信昨日公布的「港版國安法」條文已清楚指出四方面，除非是干犯嚴重影響國家安全、分裂國家、顛覆政府、（勾結）外國勢力或恐怖主義等嚴重的罪行外，所有的投資者，不論是本地或是外地，都不需要就這方面擔心。

▼「港版國安法」正式刊憲生效。



邱騰華提到，去年香港發生的社會事件令投資者，包括外來的投資者，有不少的擔心，因此有清楚的法律條文，並制定罰則，起阻嚇作用，其實是令投資者有更大及更安穩的信心，這也是很多商會向他們反映的看法。

邱騰華表示，他希望在這段時間內，大家可對法例有進一步的了解，商經局也會繼續向商會進行解說工作，也會利用香港海外經濟貿易辦事處向各地的人士進一步清楚說明，「希望他們在充分了解法例後，會對香港維持充分的信心。」

對於美國撤消對香港的優惠待遇，終止出口國防設備到香港，並對香港實施國防與軍民兩用科技限制，會否對香港轉口商造成影響，甚至衝擊CEPA的成效。邱騰華指出，他相信不會受到影響，因為這項豁免是針對入口香港，或是屬於正常轉口的貿易，手續上或會較以往繁複，但最終要取決於物品的用途，「過往一年這方面的貿易額大概佔4至5億美元，相對於整個港美貿易，並不是佔一個很重要的份額。」