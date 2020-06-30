SOGO振興券優惠回饋上看27%　集中全家人「紙券」這樣花最划算

記者王則絲／台北報導

振興三倍券將於明（7月1日）開始預訂、登記，大家是否已經想好要買什麼了？SOGO百貨順勢推出振興券優惠活動，從7／7開始APP會員搶先送200元抵用券， 7／26之前至全台SOGO憑振興券消費還可享3000送300抵用券優惠，另外主攻「紙券振興券」消費最高回饋高達27％，鼓勵民眾把全家人的振興券集合起來，購買高單價家電、3C、化妝品送最多、最划算！

SOGO表示端午假期期間民眾已開始展現了「報復性消費」，在業績上有明顯成長，接下來則要針對「振興券」祭出超強欓優惠方案，搶攻振興券商機。雖然振興券包括紙本、信用卡、行動支付和電子票證等四種形式，都享有不同內容的優惠，但來SOGO消費使用「紙本」振興券是最划算的。

▲7／15～10／31於SOGO消費單筆滿3000送300抵用券，7／7開始下載APP會員還可搶先獲得200元抵用券，此為全台SOGO共通優惠。（圖／記者王則絲攝）

為何說利用「紙本振興券」最划算？那就要看到SOGO「台北復興館」的加碼優惠，只要使用「紙本振興券」單筆消費滿3000元，不僅可享共通回饋300元，復興館更再加贈300元，也別忘了APP會員可再折抵200元，所以總共回饋可高達800元（最高回饋27％）！換句話說，花1000元換來的三倍券，能夠買到市價3000元的商品，再拿回800元，等於總共只花到200元。

▲SOGO復興館。（圖／SOGO提供）



由於振興券的其他使用方式都難以與他人結合使用，所以SOGO復興館此番加碼方案最適合已鎖定家電、3C產品或化妝品組合的消費者們，可集結全家人的「紙本振興券」，來購買平常不好下手的高單價品項，讓優惠向上累計。

▲SOGO忠孝館。（圖／SOGO提供）



而不遠處的SOGO「台北忠孝館」也針對等不及展開報復性消費的客人們，於7／7～7／13期間搶先推出滿千現抵200的優惠，更把 SOGO APP會員的200元抵用券直接放大為300元，再加贈100元餐飲券，同樣能達到27％的最高回饋。

SOGO為搶攻振興券商機，也針對愛美的女孩們推出美妝「組合包」，主打一口價3000元，讓消費者們不必多花費心思變能搶便宜，包括MAC的粉底液＋遮瑕盤＋迷你唇膏、ALBION大ml數健康水組合包、植村秀的明星商品粉底液＋粉底刷組合。

▲一口價3000元美妝類組合。（圖／記者王則絲攝）

遠百搶搭振興券熱潮，年中慶延長7天狂推大禮包



百貨搶搭振興券熱潮，遠百也特別將年中慶檔期延長7天，從6／25起至7／28，並與各廠商策劃共推「大禮包」，類似像福袋或特惠組合方式，讓消費者用3000元的成本買到價值更高的商品，因許多業者在上半年的市場低迷導致「好貨還留著」，今年的特惠組合也將會更有看頭。

▲遠百超級年中慶也搶搭振興券話題。（圖／遠百提供）



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