斑馬線「多了3條神秘線」　她驚曝第一次見！藏貼心功用：長知識了

▲斑馬線藏神及功用！（圖／翻攝臉書爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

「我第一次看到！」一名女網友驚呼，日前要過紅綠燈時，愣見眼前的斑馬線與一般的馬路與眾不同，裡面還多了三條白線，好奇有何功用？結果答案長知識，網友解密「導盲斑馬線！讓盲人可以更準確的感知斑馬線的正確方向」，而營建署指出，斑馬線防滑係數也升級，可防止行人、車輛雨天打滑。

這名女網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，好奇直呼「畫在斑馬線上的三縱條紋，到底代表什麼？」畫面可見，印象中的人行斑馬線上，都是長方形白線條狀，而原PO路過的馬路，裡面還多了三條線，從對巷一路劃過整個路口，讓人匪夷所思。

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文章曝光後，不少網友秒連想運動品牌LOGO，紛紛笑虧「愛X達聯名贊助」、「還沒放音符啦！急什麼」、「感覺標線越來越亂」、「直線7秒練習線，要騎在中間那條線」、「金鋼狼抓的」、「我們臺中美村路＆五權西路這也有，也想問」、「老江湖才會懂的三線路」。

▲正解就是導盲斑馬線！（圖／翻攝臉書爆廢公社）



一片胡鬧中，有達人曝貼心功用，「導盲斑馬線！讓盲人可以更準確的感知斑馬線的正確方向」、「導盲用，路口兩端有特製紅綠燈、聲音、告示牌，高醫外就有」、「印象中是導盲輔助指引線」。事實上，日前營建署解釋，因視障團體過馬路無法準確得知方向，所以才設計這款導盲斑馬線，其中高度增加0.4公分容易辨認，防滑係數也升級，能防止行人、車輛打滑。