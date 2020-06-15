當視障朋友的眼！　中壽首推「點字版保單」說明

▲中壽推出業界首創的點字版保險商品簡介，讓視障朋友可隨時閱讀保單內容。（圖／中壽提供）

記者紀佳妘／台北報導

為協助視障朋友了解自己的保單，中國人壽宣布，推出業界首創的點字版保險商品簡介，讓視障者可隨時閱讀保單內容，了解自己投保商品的保障內容，同時也打造無障礙商品網頁，提供商品簡介語音服務，最後針對身心障礙保戶，提供理賠、契約變更、繳費等到府收件。

根據衛生福利部「2016年身心障礙者生活狀況及需求調查主要家庭照顧者問卷調查報告」顯示，約有73.3%身心障礙朋友沒有投保商業保險。換句話說，每4位領有身心障礙證明或手冊的朋友，就有3位沒有任何商業保險保障。

過去身障者投保商業保險時，常常擔憂會被拒保，不過在金管會督促保險業者，提供身障朋友更友善的保險服務下，各業者正積極推動身心障礙的保單，像是中壽針對領有輕、中度的視覺障礙、聽覺機能障礙、聲音機能或語言機能障礙、肢體障礙等4大類身障族群，提供壽險、意外險、意外住院醫療、老年住院醫療提前給付等綜合保障，身心障礙朋友享有更周全保障。

中壽表示，進一步看見身心障礙朋友的需求，提供3大暖心服務，首先是全國首創的點字版保險商品簡介，讓視障朋友可隨時閱讀保單內容，了解自己投保商品的保障內容；第二，提供商品簡介語音服務及無障礙商品網頁，讓保戶不受空間限制上網瀏覽資訊。

第三，中壽發現身心障礙朋友出門時，有46%的人最常仰賴「親友開車或騎車接送」，因此提供理賠、繳費及契約變更到府收（送）件等多項貼心服務措施，讓身心障礙族群免於奔波。