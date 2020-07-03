不動產經理自曝「性慾滿滿」...糾纏女協理：用妳的水來寫！超鹹濕訊息曝光

▲阿傑騷擾花花，被判賠償80萬元。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pakutaso）

記者林昱萱／台中報導

某間不動產的經理「阿傑」（化名）與「花花」（化名）是同事關係，但他卻被控利用職務之便，傳送不雅訊息給對方，「可以去那邊打炮嗎」、「用你X水來寫啊」、「隨時想跟妳嘿咻」等語。對此，台中地院審理後，判阿傑應賠償花花80萬元。

花花主張，阿傑和自己同為某間不動產員工，但他卻用職務之便，多次用具有性意味、性別歧視之言詞，不僅多次用LINE傳送不雅圖片，甚至還多次出言告訴對方，「我要是您男友，我一定會內射啊」、「我好想跟您打炮喔」、「我性慾滿滿」、「週二我們去做愛」等。

阿傑辯稱，自己與花花有曖昧情愫，但立馬遭到花花否認。花花表示， 之前與阿傑並不認識，是經由公司內部認識，雙方僅為業務上的互動，並無任何曖昧情愫，反倒是阿傑長期透過業務上的往來性騷擾自己。此外，阿傑還說，是因為花花得知自己已婚後，因此產生仇恨。不過此說法也立即被打臉。對此，法官審酌兩人的財力、年收等之後，判阿傑須賠償80萬元。

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