設北市校園首座「地質知識站」！　台師大、地調所簽備忘錄





▲地調所贈送台師大北市地質地圖。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣師範大學與經濟部中央地質調查所今（30日）簽訂合作交流備忘錄，雙方將推動科普教育，進行產官學技術交流、推動環境與災害相關課程教學專案、建立地景保育連結，校長吳正己提到，未來將設立台北市校園的第一個地質知識學習站，推出地質講座、展覽等科普活動。

台師大與地調所簽署儀式於台師大舉行，由吳正己及所長曹恕中代表簽約，吳正己指出，台師大近20年除了培養師資外，也有70%的學生到業界服務，這次與地調所合作，未來可以讓更多學生到業界服務，學生也可以在學校期間到地調所進行實習，盡早與業界接軌。

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▲台師大、地調所簽訂合作備忘錄。（圖／記者崔至雲攝）

曹恕中提到，地調所掌管全國地質調查工作，將地質科學與國家經濟發展、國土規劃、資源開發、環境保育及生命財產安全保障等議題密切結合，業務含括基本地質、資源地質及地質災害等三大範疇，執掌地質圖測製，以及礦產、能源、水文、斷層、火山、環境與工程、山崩等多面向探勘工作，目前將地質敏感區、土壤液化風險評估、地熱地質資訊等議題列為亮點施政。

地理系系主任林宗儀也說，台師大地理學系、地球科學系及環境教育研究所，除了培育專業的中學師資外，教學研究內容包含國土監測規劃、環境監測防災、區域觀光規劃、空間資訊理論研究、地層學、構造地質學以及環境變遷等相關範疇。與地調所簽約後，雙方將進行研究計畫的合作、人員互訪交流，更以聯合國「地質公園」概念，共同組織「台灣地質公園網絡」，合作推動地景保育、環境教育及促進地方觀光經濟等活動。

曹恕中再說明，近年地質調查所與台師大經常有議題合作，像是，地理國際學術研討會、地質公園國際研討會、地方特色地質之社區推廣、地質調查計畫或地質敏感區審議、學生實習等等，雙方人員互動頻繁。期望藉由今日立下的合作交流備忘錄，繼續延展過往交流效益，鼓勵彼此發揮創意機會，除加強學術與技術交流外，也能設立台北市校園的第一個地質知識學習站，推出地質講座、展覽等科普活動。

