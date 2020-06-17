6同學3天連環羞辱：傻X！16歲少女崩潰墜樓亡..媽泣血：早知道不叫她忍了

▲河南16歲少女自殺身亡。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省沈丘縣高二女生王宇歡5月29日墜樓身亡，媽媽稱孩子死前曾遭遇校園霸凌，請求警方為女兒討一個公道。可是，等了半個月，家屬終於等來了沈丘縣公安局的消息，拿到了一份不立案通知書。通知書稱，關於周口市沈丘縣王宇歡死亡案，「我局經調查認為無犯罪事實，決定不予立案。」

據《瀟湘晨報》報導，王宇歡是河南沈丘縣第三高級中學高二學生，5月29日清晨5點36分從宿舍4樓陽台跳下。據事發監視器畫面顯示，當時，跳下來前她在穿衣服梳洗，然後在窗台上坐了幾分鐘，就跳下來了。

媽媽透露，女兒死前有跟自己在微信上聊天，說這幾天一直被學校裡幾個女生霸凌。她懷疑，女兒輕生和這個有關，「每天有6個孩子上她宿舍罵人，那幾個孩子已經罵了她3天，罵她什麼姓王的傻X什麼的。」

王宇歡生前曾告訴媽媽，自己被霸凌的原因就是，之前宿舍另外一名女生把一個盆子放在公眾洗手台上，然後她把盆子拿下去，就因此結怨了；之後，五六個女生開始每天去宿舍來罵她。

對此，王宇歡此前曾提出過不想住校，但出於安全考慮媽媽拒絕了。現在，她後悔不已，「早知道不叫她忍了，本來我們覺得在宿舍發生一點小爭執、拌下嘴，也沒有什麼，就跟她說，能忍一下就忍一下，不要跟別人發生爭執，覺得都是小女孩子，也不會有什麼危險是吧？而且是在學校裡，應該不礙事，但是沒想到這個事情發展的那麼嚴重。」

▲聊天記錄。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

女兒的突然離世，媽媽至今不敢相信這是真的，「她出事前兩個星期，和我見面，她心情非常好，跟我說，『媽媽，我想考空姐，』因為她長得特別高，168公分，挺瘦的，16歲還不到。」

目前，警方調查認為，王宇歡屬於自殺。對於結果，家屬覺得不能接受，他們希望警方繼續調查，還孩子一個公道。

此外，事發學校一位校領導15日稱，事發至今一直在積極配合警方調查，一切結果以警方為準。問及是否存在校園霸凌一事，他否認「這是不可能的」。

媽媽控訴，「雖然不懂法律，但是我覺得應該屬於校園霸凌，不然女兒不可能自殺，我們的目的就是說讓公安局查明真相，王宇歡的死到底是什麼原因，如果屬於校園霸凌，我們希望他們承擔應有的法律責任。」

►戴口罩也要記得保養

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995