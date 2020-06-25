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台南女國中生遭霸凌骨折　議員指控吃案還施壓職員：想保工作就壓下

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▲▲台南市1所國中國三女學生，在教室走道遭同學惡意伸腳絆倒，導致重摔右腿脛骨骨折，事發學校竟通報是「意外受傷」，校長被控疑對教職員施壓，要求設法擺平此事。（圖／記者林悅翻攝，下同） 

 ▲台南市1所國中國三女學生，在教室走道遭同學惡意伸腳絆倒，導致重摔右腿脛骨骨折，事發學校竟通報是「意外受傷」，校長被控疑對教職員施壓，要求設法擺平此事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市1所國中國三女學生，在教室走道遭同學惡意伸腳絆倒，導致重摔右腿脛骨骨折，救護車緊急將受害女學生送醫院救治，事發後學校竟通報是「意外受傷」，校長被控至今不聞不問，甚至疑對熟識受害女學生家屬的教職員施壓，要求若要保全這份工作，就設法擺平此事。

據了解，有其他家長看不下去，向國民黨台南市議員林燕祝揭露此事，惟該名校長竟找找同黨籍議員向林燕祝關說，希望林燕祝勿插手此事。林燕祝氣憤表示，事發至今，校長完全不聞不問，將整件事丟給學務主任處理，還藉職權施壓教職員，林燕祝：「這樣的校長沒資格擔任校長，她要追究到底，為受害女學生討個公道」。

請繼續往下閱讀...

據指出，4月30日上公民課時，公民老師請受害女學生上台作答，受害女學生有些小跑步地快步往台上走，冷不防，班上有１位男同學突然伸出腳，受害女學生閃避不及遭絆倒後，整個人重摔在地，膝蓋著地後當場痛到無法起身，公民老師趕緊撥打119叫救護車，救護車進入校園，緊急將受害女學生送往醫院急救；經醫師診斷，受害女學生右側脛骨上端閉鎖性骨折，右側膝部受傷。

據了解，該涉案男學生不是第１次惡意伸腳絆受害女學生，之前受害女學生都有閃過而沒有受害，這次沒閃過重摔在地受傷骨折。學校學務主任案發後請家長到校協調查處，該名男學生起初否認犯行，受害女學生的姑姑告訴他：「同學都有看到」，男學生才坦承故意伸腳絆倒受害女學生，男學生父親見孩子坦承犯行，隨即表示：「醫藥費都我出！」。

▲▲台南市1所國中國三女學生，在教室走道遭同學惡意伸腳絆倒，導致重摔右腿脛骨骨折，事發學校竟通報是「意外受傷」，校長被控疑對教職員施壓，要求設法擺平此事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，受害女學生幼時父母就不在身邊，由姑姑一手帶大，校長得知事情被揭露，被控疑似向熟識受害女學生姑姑的教職員施壓，若要保全這份工作，就設法擺平此事，勿讓受害女學生的姑姑張揚出去，不僅如此，校長找上林燕祝黨籍當地市議員，向林燕祝關說，希望林燕祝出手勿管此事。

教育局局長鄭新輝了解後認為學校確實有行政疏失，他表示學校一開始是通報「意外」，進一步了解後，才得知有加害人，但學校並未更正通報，導致教育局沒有該事件的相關紀錄；針對校長藉職權施壓教職員一事，鄭新輝強調，會深入調查，「絕不容許這種事發生，一定徹查」。

鄭新輝也強調，若加害人對同一對象多次施行不當行為（傷害），其犯行即歸屬於霸凌行為。

學輔校安科科長陳宗暘指出，經調查，該名男同學的確多次故意伸腳要絆倒受害女學生，4月30日再度伸腳，受害女學生閃避不及遭絆倒，重摔在地受傷骨折，起初，學校通報是意外事件，經了解事實經過後，學校竟未進行更正通報，導致後續處理過程中，溝通調解時引發家長誤會，陳宗暘強調，「這是相當嚴重的行政疏失，教育局已要求學校，一周內提出完整事實說明報告」。

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