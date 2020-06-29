長期被欺負...國中生怒將「霸凌男」抱起扔下4樓！看一眼淡定離開

記者蔡儀潔／綜合報導

廣西都安縣的國三男生小軒（化名）在4樓走廊上，一手揪住身材矮小的小韋（化名），一手伸向其襠部，用力從4樓欄杆處扔了出去，隨後往下看了一下轉身離開。事件傳出後愈演愈烈，有人在網上透露，小韋有校園霸淩行為，經常欺負別的同學，小軒也是受害者之一。

▲監視器畫面。（圖／翻攝自西瓜視頻）

據《揚子晚報》報導，此次事件發生在2019年9月16日，監視器畫面顯示，該校4樓走廊上，學生人來人往，突然，一名身材高大的白衣男同學，一手揪住一名身材較矮小的男同學脖子，一手伸向其襠部，雙手一用力，將其托起後，從4樓欄杆處扔了出去；男同學跌落在一樓地面，現場一片混亂，而肇事同學往樓下看了一眼，便轉身離開。

小韋父親趕到醫院後，醫院診斷書顯示，兒子多個臟器受傷嚴重，他每天睜開眼都面臨著巨額的醫療費用，前後花了20多萬元（人民幣，下同）。目前小韋已出院，可以走路了，但醫生說可能一輩子都不能久坐。

案發後，網上傳出小韋在學校時，就經常欺負同學的說法，甚至稱其有校園霸淩行為，小軒也是被欺淩者之一。不過，小韋父親氣憤回應，「兒子與同學間有沒有矛盾，是否欺負過別人，我一直沒有聽說過。再說，兒子如果在學校犯了錯，老師都可以對我說啊，但我並沒有接到過這方面的反應，沒有人說過我兒子是校霸。」

網路上也曾有人辱罵小軒是「傻子」，對此小軒父親表示，兒子在4、5歲時曾遭遇車禍，昏迷了十幾天，之後性格就出現了改變，平時沉默寡言，有時別人問他問題時，會出現答非所問的情況，身邊的人都知道他智力上有點小問題，但身體還是健康的。

不過在案件調查階段，小軒精神鑒定結果是無障礙，具有完全刑事責任能力，不過其父親仍覺得兒子智力低下，「因為之前出過事，只有懷疑小孩的智商。」

▲小韋可能一輩子都不能久坐。（圖／翻攝自微博）

此次案件近日在當地法院開庭審理，檢察機關以故意殺人罪名起訴，建議量刑5-10年，該案當庭未判決。對於小軒究竟會被判幾年，小韋父親認為交給法院就可以了，他們不太關心，但希望對方能把醫藥費先賠償上，因自己家十分貧困，為孩子治療還欠下不少外債。