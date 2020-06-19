性侵霸凌校園頻傳通報失實　高思博：校安事故安撫學生責無旁貸

▲台南市政聯盟理事長高思博，與資深媒體人員陳聖璋，呼籲教育單位應加強防範，讓弱勢學生不再處於擔心害怕的學習環境。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣各地校園安全事故總是層出不窮出現，台南地區尤其頻繁，台南市政發展聯盟，邀請資深媒體人員陳聖璋，上廣播節目受訪，揭露數件尚未公開真相的校安事故，共同籲請校方和教育局除了公正究責，更應加強防範，讓弱勢學生不再處於擔心害怕的學習環境。

NOW NEWS台南市特派員陳聖璋，最近多次翔實報導校安事故，還吸引遭遇校安事故卻求助無門的一位家長主動聯繫，爆料孩子的委屈歷程，因而受到各界的重視，台南市政聯盟理事長高思博登門造訪，得知許多個案已出現案外案，校方普遍採取粉飾太平的心態，甚至亂扯家長索取賠償、破壞校譽、影響招生，造成了外界的誤會，高思博希望政府部門重視和導正。

陳聖璋在「爆報台南」廣播節目中指出，他專程到新營採訪，爆料的家長說發現女兒在半夜使用未曾見過的手機，內容竟是與科展社團鐘點老師的視訊鹹濕對談，被誘導脫衣讓鏡頭前的老師自慰；家長予以勸阻，女兒暴怒稱不該干預她和男友的私事。

這位父親雖向校方舉發，但主管處置冷漠，他只好向媒體爆料和正式提告，涉案老師竟屢傳不到，可能已逃竄到大陸；監察院也主動調查，發現狼師在2011年即有與未成年人性交的官司，一、二審雖判決有罪卻是緩刑4年，得以憑藉家人在教育界的人脈和他優異的科展得獎成績，在各地校園遊走上課，為害女學生。

陳聖璋表示，校長自認有疏失，但認為聘任案曾通報給教育局，並無異議，校方也感到無奈；據悉，教育局因此案的經驗已新規定今後外聘人員，都應清查個人紀錄。

陳聖璋再指出，東山區國小男生遭霸凌，卻變成烏龍性騷擾、善化跨越新市的狼師性侵小女生20年、永康性侵等事故，都顯示校方通報不實，仍有司法訴訟途徑可以討公道，至於例如1位高中體育老師長期言語霸凌學生的外觀、言談，屬於微罪，司法難以有效追究，卻對學生幼弱的心靈形成深遠危害，這也得重視。

高思博強調，校安事故並非自然存在，在法治社會不該出現也不該被容忍，籲請老師們應在第一時間準確處理安撫，將事故的衝擊和傷害降到最低點。

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