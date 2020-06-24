送子彈恐嚇總統表哥　他稱「替恩人出氣」一肩扛...遭羈押禁見

▲黎男（胸掛眼鏡）送子彈恐嚇王光祥，在庭上稱無人教唆、是替恩人出氣，北院裁定羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

涉嫌送2顆子彈恐嚇「總統表哥」、三圓建設董事長王光祥的黎姓男子，於4月間遭檢警逮捕後，收押至今近2個月，台北地檢署認定，前立委陳榮盛的陳姓媳婦為投資糾紛唆使黎男犯案，依教唆、恐嚇等罪起訴；北院6月24日開庭裁定黎男羈押禁見。

黎男於庭上將犯行一肩扛下，稱無受人唆使，是因過去窮困潦倒時，陳榮盛曾請他去當司機、幫他度過難關，他對陳、王的合夥糾紛看不下去，才會主動替陳榮盛出氣，北院認為黎男有串證可能，於6月24日裁定羈押禁見。

「總統表哥」王光祥辦公室於4月17日，收到某人親送的包裹，在指名要王光祥收件的信封裡藏有2顆子彈、恐嚇意味濃厚，由於王光祥即將在大同6月底的股東會上，代表市場派出席，本案一度讓大同的經營權之爭，傳出有黑道介入的風聲。

檢警逮到送子彈的黎男，發現他在送貨的過程中，與陳榮盛的陳姓媳婦密集聯繫，陳女甚至將王光祥的辦公室地址、樓層告知黎男，又在發現地址不對後，要他別投第二封信件。

陳女到案時否認教唆，但檢察官認為她涉嫌重大，將她與黎男一併起訴，陳女最後以20萬交保。

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