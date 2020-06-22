酒後自砸玻璃受傷　南投哥嗆醫師快一點：再囉嗦就把你捶下去

記者黃翊婷／綜合報導

謝姓男子去年9月12日晚間因為酒後自砸玻璃受傷，前往醫院時，又對許姓醫師處理傷口的程序不滿，數度起身作勢毆打，還飆罵髒話，「你再跟我囉嗦，我就把你捶下去，X，不快一點」，雖然事後辯稱什麼都不記得了，但還是被南投地院法官依違反醫療法判處3月有期徒刑，全案仍可上訴。

▲謝男酒後自砸受傷，送醫之後還飆罵醫師。（示意圖／記者李毓康攝，與本案無關）

判決書中提到，謝男當天晚上砸傷右手後，隔日凌晨1時許才在朋友的陪伴下前往醫院，並由許姓醫師協助診療，但他因為酒後情緒控制不佳，竟然當場嗆聲「要打人啊」、「你要信嗎？你再跟我囉嗦，我就把你捶下去，X，不快一點」，接著數度揚手、起身作勢準備毆打醫師，還一邊大罵三字經、六字經，嚴重妨害醫師執行醫療業務。

謝男被逮之後辯稱已經忘了事發過程，但整起事件不僅許姓醫師記得，還有4名目擊證人，加上醫院監視錄影器翻拍照片、警方受理報案紀錄表等證據，都證實他曾以言語及動作恐嚇醫師，並用髒話辱罵，上述說詞並未獲得法官採信。

南投地院法官認為，謝男只是因為不滿許姓醫師對傷口的處置，就出言恐嚇、侮辱，影響醫療業務執行，危害醫療環境之安全，導致醫事人員產生不安的陰影，實屬不該，最後依違反醫療法判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

● 飲酒過量，有礙健康