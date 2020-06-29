120萬贊助瘦身旅費換「與通告藝人吃飯」　老婆發現卡費！他告女詐欺下場曝

▲葉姓男子為了跟通告女藝人吃飯，贊助女網友瘦身課程後，擔心被妻子發現提告詐欺。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

已婚的葉姓男子去年透過網路，認識在經紀公司上班的盧姓女子後，陸續轉帳、刷卡給了盧女120多萬元，幫盧女支付瘦身課程、出差開銷費用，因葉妻看到刷卡帳單質問，葉男趕忙提告指控盧女借錢不還涉嫌詐欺，但台北地檢署調查，葉男是為了想跟盧女介紹的通告女藝人吃飯，評估後甘願給錢，29日處分不起訴。

30多歲的葉男提告指控，他是在2019年3月間，透過交友軟體認識 20多歲的盧女，2人在網路上相談甚歡，盧女表示自己在經紀公司上班，想要買些美容瘦身課程，也有工作需要到大陸出差，但是缺乏旅費，葉男因此陸續借了盧女120多萬元。

▲檢察官認為葉男已經評估風險後才給女網友錢，不是被騙。（示意圖／Pixabay）

盧女則辯稱，這筆錢只有小部分是她的借款，絕大部分包括瘦身課程的60多萬元，都是葉男自願贊助的，因為葉男希望有機會的話，可以認識她公司的女藝人吃飯見面，盧女也強調自己確實曾在一些偶而會上綜藝節目的藝人聚會時，找葉男一起參加，絕無詐欺。

檢察官調查認為，葉男直到7、8月間，信用卡帳單寄到家裡，被妻子發現竟然有多筆高額消費才提告，而葉男過去都是評估過相關風險後，自己決定要付錢，把信用卡資料提供給盧女去刷卡消費的，無證據顯示盧女施用詐術，因此處分不起訴盧女。

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