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禪修完想留宿遭拒　基隆女瞎討35萬理由「保障我往後的生活」

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記者黃翊婷／綜合報導

邱姓婦人2018年1月間透過他人介紹前往游姓婦人家中禪修，沒想到活動結束之後她不僅執意留宿，還傳送「我現在很想殺人」等恐嚇簡訊，甚至開口索討35萬元的和解金，挨告之後才改口聲稱是因為父親生病，心情不好才會這樣說話，事後已經道歉。不過，基隆地院法官並不採信她的說詞，最後依恐嚇危害安全罪、恐嚇取財未遂罪判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元。

判決書中提到，邱婦從2018年1月6日起前往游婦家進行每週一次的禪修，但活動結束之後她拒絕返回住處，還執意留宿，讓游婦家人覺得很困擾，進而導致被拒絕繼續禪修，她一氣之下竟然在同年7月30日、9月13日透過手機傳送恐嚇簡訊，內容包含「我還沒綁架妳的人……有這樣難？」、「我現在很想殺人！要我找妳開刀嗎？反正我不爽就會拿妳開刀」。

▲▼ 冥想,瑜珈,打坐。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲邱女透過朋友介紹前往游婦家禪修。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

事情發展至此還未結束，邱婦明知游婦並沒有給她錢的義務，卻在2018年10月16日傳送訊息索討35萬元，「為了保障我往後的生活，也保障我跟妳兩家的和諧，我只有（一個）小小的要求，35萬和解金，一時拿不出沒關係，可以分期，每個月至少1萬5000元，這不過份吧？妳不會嫌貴吧」，甚至強調只要拿到錢就一筆勾銷先前的恩怨，雙方不會再有交集。

游婦受不了長達10個月的騷擾，最後決定報警處理。而邱婦到案後矢口否認有做出任何恐嚇行為，並辯稱之所以會那樣說話，是因為當時父親生病，她沒有工作，心情不好加上原本講話比較心直口快，沒想到引發誤會，「我事後有向游婦道歉，目前也沒有再跟她接觸」、「她沒有欠我錢」。

▲醫院,門診,掛號,領藥,輪椅,排隊領藥,老年,生病,病房,走廊（圖／記者姜國輝攝）

▲邱女辯稱是因為父親生病，心情不好才會說出不好聽的話。（示意圖／記者姜國輝攝，與本案無關）

游婦則證稱，她沒有欠邱婦錢，從第一天認識開始，她幾乎包辦了對方的吃喝費用，後來不僅鬧到開口勒索35萬元，還傳簡訊、打電話騷擾，期間也曾跑到家裡來鬧，威脅要綁架家人、殺人，她當然會感到害怕。

基隆地院法官認為，雖然邱婦不承認恐嚇，卻沒有否認傳過簡訊等行為，出庭時也親口證實游婦沒有欠她錢，可見上述說詞只是臨訟的卸責之詞，無足採信，最後依恐嚇危害安全罪、恐嚇取財未遂罪判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

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