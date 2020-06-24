送子彈恐嚇「總統表哥」　前立委好友曝光移審法院決定是否收押

▲涉嫌送子彈恐嚇王光祥的黎姓被告被移送台北地院，將由法官決定是否收押。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

涉嫌親自送2顆子彈給「總統表哥」、三圓建設董事長王光祥的恐嚇嫌犯黎姓男子，4月遭檢警逮捕收押至今將近2個月，台北地檢署調查認定他受前立委陳榮盛的陳姓媳婦指使，為投資糾紛恐嚇王光祥，23日依教唆、恐嚇等罪起訴，黎男上午被從台北看守所提訊到台北地院，將由法官開庭決定，是否接手收押黎男。

4月17日，王光祥辦公室收到1個專人親送的包裹，指名要王光祥收件的信封內裝了2顆子彈，恐嚇意味濃厚，由於王光祥是即將在6月底舉行股東會的大同公司市場派代表人物，消息一出，一度讓已經沸沸揚揚的大同經營權紛爭染黑。

不過檢警接獲報案後，根據監視器、車牌，循線找到送信的黎姓男子，以及陪同載送他的女性友人，黎男到案後坦承犯行，但強調未受指示，只是因為和陳榮盛是多年好友，聽說陳王有合夥糾紛，主動幫陳出氣。

▲三圓建設董事長王光祥在辦公室收到信封裝的2顆子彈後報警。（圖為資料照／記者林敬旻攝）

不過辦案人員卻在黎男手機通聯記錄中，發現黎在送子彈的過程中，曾和陳的陳姓媳婦密集聯繫，陳女甚至告訴黎男王光祥的辦公室地址與樓層，並且在得知所提供的王光祥住址不對後，阻止黎男以投遞方式，送出第2封信件。

陳女到案後，始終否認參與黎男，不過仍被檢察官認定涉嫌教唆恐嚇，將她與黎男一併起訴，陳女先前已獲20萬元交保候傳。

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