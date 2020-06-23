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快訊／送子彈恐嚇「總統表哥」　前立委陳榮盛媳婦涉教唆被起訴

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▲三圓建設董事長王光祥出席股東會。（圖／記者林敬旻攝）

▲三圓建設王光祥疑因大陸投資糾紛，遭前立委陳榮盛媳婦教唆友人送子彈恐嚇。（圖為資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

「總統表哥」三圓建設董事長王光祥4月間收到裝了2顆子彈的包裹，恐嚇意味濃厚，涉嫌送達包裹的黎姓男子到案後，辯稱因聽說多年好友、前立委陳榮盛和王有投資糾紛，他主動「幫人出氣」，但辦案人員從他的通訊軟體紀錄，發現前立委陳榮盛的陳姓媳婦涉嫌用LINE，提供王的相關地址給黎男，台北地檢署今天依教唆恐嚇等罪起訴陳女和黎男。

陳榮盛曾任立法委員，近年幾乎全家都到大陸山東發展事業，陳榮盛本身也看好山東的不動產市場，與總統蔡英文有遠房親戚關係的王光祥，合夥投資三圓青島公司，2人原本要在青島進行大型開發案，這幾年卻因股權轉讓等問題發生糾紛。

4月間，王光祥辦公室收到1個專人親送的包裹，指名要王光祥收件的信封內裝了2顆子彈，恐嚇意味濃厚，由於王光祥是即將在6月底舉行股東會的大同公司市場派代表人物，消息一出，一度讓已經沸沸揚揚的大同經營權紛爭染黑。

不過檢警接獲報案後，根據監視器、車牌，循線找到送信的黎姓男子，以及陪同載送他的女性友人，黎男到案後坦承犯行，但強調未受指示，只是因為和陳榮盛是多年好友，聽到陳王合夥糾紛，看不過去，所以主動幫陳出氣，辦案人員卻在黎男手機通聯記錄中，發現黎在送子彈的過程中，曾和陳的陳姓媳婦密集聯繫，陳女甚至告訴黎男王光祥的辦公室地址與樓層，因此認定陳女和黎男分別涉嫌教唆、恐嚇等罪。

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