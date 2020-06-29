藍綠攻防戰20小時落幕！趙少康狠批「鬧劇」：沒有決心不如在家休息

記者邱茀濱／綜合報導

為反對陳菊被提名擔任監察院長，立法院國民黨團28日下午搶佔議場，原稱要占領三天三夜，未料今（29）日上午就被民進黨團攻破，僅維持了20小時就散會。對此，資深媒體人趙少康痛批，如果早知道是這樣收場，「大家不如好好在家休息」。

國民黨團28日下午無預警衝入立法院議場，搶佔主席台，並用鐵鍊反鎖大門，未料才佔領19個小時，民進黨團29日上午11時11分就成功以油壓剪剪斷鐵鍊，破門而入後再將藍委一個一個拉下主席台。

▲國民黨團攻占立法院議場現衝突 。（圖／記者屠惠剛攝）



《少康戰情室》主持人趙少康對此表示，雖然這次國民黨突襲行動事前保密做得很好，但仍有「部署漏洞、外場人力不夠及動員不力」等3大問題。

趙少康稱，國民黨團首日佔據議場時，所有藍委應該要輪流徹夜演講，「你就30幾個立委，每個人輪流直播演講」，向社會、支持者表達訴求，而不是「只留在議場內睡覺」；再者就算議場大門被攻破後，也應該要死守現場繼續抗爭，展現破釜沉舟的決心，「怎麼就跑了呢？人就不見了？這叫什麼抗爭？」

趙少康因此痛批，國民黨團這次佔領立院的行動，根本是一場鬧劇，「如果早上是這樣的收場，昨天還不如大家好好在家裡休息」。

▲趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

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