台中衛生所女主任遭爆搶驗屍！「月驗上百具」另涉詐領健保　30萬交保

祈姓衛生所女主任遭民代爆料搶驗屍，連老師高大成也在被排擠之列。（圖／東森新聞）

記者李忠憲／台中報導

北區衛生所祈姓女主任遭爆不務正業，跟其他醫師搶「行政驗屍」，一個月就驗上百具，大賺死人財。一波未平，竟又傳出她在衛生所看診涉嫌偽造看診紀錄及處方箋，詐領健保，遭檢調送辦，諭令30萬元交保。

知名法醫高大成日前遭爆「驗屍收費很貴」，高出面喊冤並公布「超低收費標準」，直言有人想排擠他。同時也有市議員踢爆，台中市衛生局北區衛生所祈姓女主任，上班不務正業，到處搶驗屍，光1個月就驗上百具，甚至連台中生命禮儀管理處崇德館都獨佔駐點醫師服務處，排擠其他醫師業務，可能與驗屍時的「車馬費」與「過運」錢有關。

▲北區衛生所祈姓女主任才遭爆料搶驗屍，又傳出詐領健保費。（圖／取自衛生所官網）

另外有消息指出，曾有家屬聯絡好要請高大成相驗，身為高的學生的祈姓女主任卻半路殺出，要求家屬「撤下高大成開立的死亡證明」，改由祈女親自開立。祈女在2018年也因為在殯儀館密集相驗，認識在分局警備隊服務的王姓警員，雙方梅開2度，還登上媒體版面。

然而，搶屍風波未平，祁主任卻因為遭檢舉，在衛生所沒有幫病患看診，卻出現看診紀錄以及病患處方箋，涉嫌偽造公文書等罪嫌。日前遭檢調搜索，並約談祈女及衛生所醫護及病患共23人。

台中地檢署證實，檢察官在複訊後認為，祁主任涉有偽造文書等罪嫌，諭令30萬元交保候傳。對於驗屍風波，檢方表示目前尚未掌握相關情資，將進一步了解調查。

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