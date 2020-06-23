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仁醫！病患感恩悉心照護恢復健康給1萬紅包　北榮員山分院醫師朱正偉婉拒

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▲仁醫朱正偉（中）將紅包退還楊姓女病患（右）。（圖／北榮蘇澳分院提供）

▲仁醫朱正偉（中）將紅包退還楊姓女病患（右）。（圖／北榮蘇澳分院提供）

記者游芳男／宜蘭報導

6月初，台北榮民總醫院蘇澳分院（員山院區）住院楊姓女病患，為感謝內科部醫師朱正偉於住院期間悉心診治，使其病況能迅速好轉，特拿出1萬元紅包給朱正偉；但朱正偉當場婉拒，但楊女心意堅持，數度婉拒不成，事後朱正偉旋即電話告知北榮蘇澳分院政風室，協助退還紅包，令楊女相當感動說真是仁醫。

北榮員山分院內科部醫師朱正偉，6月初數度婉拒楊姓女病患的紅包好意不成後，北榮蘇澳分院政風室沈主任獲悉後，旋即去電楊女士，表達「朱醫師視病猶親，看診認真細心，親切有禮，深獲病患肯定與信賴，是院方優秀醫師，而院方醫師為病人服務不收紅包…等語。」政風室沈主任並表示日後將於楊女至員山分院看診之際，由他親自將1萬元紅包退還楊女。並於日前協同朱正偉將紅包款項退還楊女。

北榮蘇澳分院政風室表示，那怕是經濟價值不高的食物，同仁收受後都會送交政風室登錄處理，而這次朱正偉醫師拒收高額現金饋贈，其廉潔行為值得肯定與嘉許，政風室已列入廉政優良事蹟，將簽報予以行政獎勵，並予以公開表揚。

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