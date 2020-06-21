偽醫師「亂餵大麻」自創草藥療法…3患者亡　專挑重症病人吸金百萬

▲男子偽造成專業醫師，多人受騙。（示意圖／取自pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

希臘一名47歲謊稱自己是醫師的男子16日被逮捕；根據當地警方聲明，他的手法包括說服患者停止原本的治療，改用他建議的療法，結果有3人死亡。警方正調查是否有更多人士涉入其中。

CNN報導，該名男子16日在希臘首都雅典（Athens）被逮捕，涉嫌謀殺、詐騙、偽造與運毒，案件呈交給檢方。警方發言人表示，他專挑病況來到末期的病人，至少45人受騙；他3名分別為14歲、16歲與76歲的患者相繼死亡，不過還不清楚確切死因。

警方花費1年以上時間調查該名男子，發現他除了偽裝成醫師，還佯裝各種不同的專業身分，包括他自稱是神經科醫師、神經外科醫生與物理治療師，此外，他也假扮在美國受過教育的小兒科學者，並於瑞士頂尖醫療中心研究兒科腫瘤領域。

▲偽醫師要求病人不要遵循正規治療。（示意圖／取自pixabay）

男子花招百出，甚至自稱為希臘多個有名家族的成員、紅十字國際委員會主管，還對外宣稱是空軍飛行員。然而看似璀璨的經歷都是騙局，警方稱，男子對重症患者誇下海口，在沒有醫學指示的情況下，給予來源不明的藥品，有些還有大麻成分。

男子會陪同患者前往醫院進行檢查，或是安排手術，從中吸金。光是在其中一件案例，他就獲得至少1.5萬歐元（約新台幣50萬元），也從3名過世的患者中吸取起碼5.8萬歐元（約台幣192萬元）。

據警方說法，男子還有3名夥伴，當局持續調查是否有更多人介入。警方沒收兩把氣槍、兩把刀、醫師身分貼紙、飲食計畫的筆記、草藥，以及含有病患檢查資訊的CD。

雅典醫學協會會長帕圖利斯（Giorgos Patoulis）呼籲，有關單位要更嚴密檢查畢業文憑的真實性，患者也要保持警覺，拒絕不科學的療法，「無情的騙子利用患者的痛苦，危及了甚至是未成年的性命，這樣令人髮指的罪行非常可恥。」

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