快訊／台中槍砲犯拿碎玻璃狂揮拒捕　2勇警濺血忍痛壓制還被咬傷送醫

記者李忠憲／台中報導

台中再傳員警受傷！28日第二分局刑警到彰化蒐證，與亮槍李姓男子拉扯，造成2警受傷。第四警分局偵查隊29日追緝槍砲犯時，2名偵查隊員遭對方拿玻璃碎片割傷，甚至遭咬傷，所幸送醫治療無礙。現場逮獲黃姓、陳姓男子，並起獲2把改造受槍及子彈，全案正調查中。

▲第四分局偵查隊到南屯區查緝槍彈，2警遭嫌疑人用玻璃碎片割傷並嘴巴咬傷。（圖／民眾提供）

台中第二分局偵查隊偵辦一起恐嚇案，小隊長劉學承昨日凌晨帶隊員偵查佐楊中勝，前往彰化和美蒐證時，嫌疑人李乙呈透過屋內監視器發現後，竟立刻掏槍衝出屋外，與員警發生衝突。過程中，楊員左肩中彈，劉員則在搶槍過程中，手腕擦傷。李男趁機逃逸，兩警送醫治療後，所幸無生命危險。

台中與彰化警方立刻出動大批幹員追捕，經與李男對峙後，警方拋出煙霧彈進行攻堅，順利將李男壓制逮捕，並起出多把手槍及製槍器具，帶回偵辦。

▲員警現場壓制嫌疑人，但反遭對方極力反抗。（圖／民眾提供）

無獨有偶，第四警分局偵查隊接獲線報，今天上午9點前往南屯區忠義路一家小吃店，追緝擁槍彈的35歲黃姓男子。黃男見警察到場，竟撿起掉地上的玻璃杯碎片極力反抗拒捕，更使出嘴巴攻擊員警，偵查佐林育民左手腕、手掌、偵查佐施季凱左手腕均遭咬傷，手腳則有多處玻璃割傷，2人經送往中山醫藥大學附設院急診，目前無大礙。

警方也當場逮捕黃男及54歲陳姓男子，現場也查扣2支改造手槍及15發子彈，已帶回分局調查。

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