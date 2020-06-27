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遭影射「驗屍收很貴」！高大成公開收費標準：有人要害我

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驚曝愛河分屍案兇嫌身分　高大成「放大死者腳」一看：死3天左右。（圖／東森新聞）

▲高大成被影射「驗屍收很貴」，出面喊冤。（圖／東森新聞）

記者柯振中／綜合報導

知名法醫高大成時常出現在螢幕前，近日卻爆發爭議。台中殯儀館流傳一項消息，高大成「驗屍收費很貴」，讓不少家屬紛紛尋求其他法醫的協助，這也讓高大成本人出面喊冤，同時公布「超低收費標準」，所謂「很貴」只是謠言，根本是有人想排擠他。

台中市衛生局長先前曾說，有些法醫相驗時，收費會比較高，加上台中殯儀館界傳出「高醫師收很貴」的消息，讓高大成感到相當不滿，認為被影射，可能是有人為了獨佔殯儀館驗屍的作業，才用出此招，排擠其他法醫。

此外，有外界踢爆，台中市北區衛生所的祁姓女主任上班不務正業，到處搶著驗屍，光是一個月就驗了上百具，可能與驗屍時的「車馬費」與「過運」錢有關。

▲名法醫高大成宣布退出喜樂島聯盟。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

▲有消息指出，高大成驗屍收費很貴，讓他本人出面喊冤。（資料照／記者屠惠剛攝）

甚至還有消息踢爆，曾有家屬聯絡好，要請高大成相驗，祈姓女主任卻半路殺出，要求家屬「撤下高大成開立的死亡證明」，改由祈女親自開立。

對此，高大成出面說明，他受到台中市衛生局的委託，無論是白天或晚上，平日還是假日，他每次收費都是1000元，與外面動輒2000元到6500元的行情價相比，無疑是低了許多。

高大成指出，若相驗地點是在火葬場，光是計程車來回的車錢，就已經要700元，他的收費標準為1000元，這樣一來一回，加上其他零碎的費用，根本賺不到300元，也是抱著「幫忙」的心態去做。

高大成感慨，外界這些謠言「講得好像我很欠錢」，但他擔任法醫以來，曾有20年沒有領過薪水，若真的這麼缺錢，又怎麼會願意做白工。

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