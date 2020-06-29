台灣大道暗夜槍響！警找到21枚彈殼　疑道上新生代遭前輩訓斥後洩憤

▲台灣大道、何厝街口傳出槍響，疑新生代角頭酒後對空鳴槍洩憤。（圖／翻攝Google Map）

記者李忠憲／台中報導

台中市區24日傳出有人當街開槍，現場遺留20多顆彈殼！民代開記者會要求嚴辦，警局則回應稱已逮捕2人。據悉，車上幾位年輕人疑似都是道上新生代，在酒店消費結束後疑失控，才對空鳴槍逃逸，所幸無人受傷。警方雖不願證實，但強調目前已鎖定特定對象全力追緝中。

24日凌晨約4點左右，住在台灣大道、何厝街附近民眾，突然聽到一連串像放鞭炮的聲音，有人懷疑是槍聲，立刻報警。員警也不敢大意，立刻到場搜尋，雖未發現可疑人車，卻發現地上竟有多枚彈殼，立刻呼叫支援，並封鎖現場採證。

警方現場採證，共採到21枚制式子彈彈殼，立刻組成專案小組，報請檢察官指揮，並調閱相關監視器。發現有一輛小客車從台灣大道、文心路口附近的一家酒店停車場開出來，開到該路口時，突然就把槍伸出車外，對空猛扣板機，結束後揚長離去。

警方不敢大意全力追緝，果然隔天就逮到車上其中2名男子。據了解，2男辯稱當天因酒後情緒失控，才會對空鳴槍，但因為酒醉中，所以也搞不清楚到底是誰開槍。

消息一傳開，道上就盛傳這幾位年輕人屬市區的新生代要角，未來將是明日之星。當晚在酒店遭前輩念了幾句，不開心才會在離開後開槍洩憤。

對此警方不願證實，僅表示此案已掌握特定對象持續偵辦中，礙於偵查不公開，將等全部犯嫌到案後再對外說明。

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