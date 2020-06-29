快訊／4槍手「闖證券大樓掃射」　巴基斯坦恐怖攻擊至少5死！

▲巴基斯坦證券交易大樓發生恐怖攻擊。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

巴基斯坦位於喀拉蚩（Karachi）的一棟證券交易大樓29日遇上恐怖攻擊事件，當時4名槍手闖入並掃射，造成至少5人死亡，過程中保全與警官也殉職。當地警方指出，4名槍手皆已喪生。

Geo News報導，巴基斯坦證券交易所29日上午遭到攻擊，4名武裝分子都已被擊斃，此外，4名保全與1名警官在過程中殉職。還不清楚是否有其他公民傷亡。

武裝分子當時在大門口以手榴彈進行攻擊，無差別開槍傷害他人並試圖闖入大樓。周邊區域隨後被當局封鎖，傷者也送醫治療，大樓內部的群眾則接受疏散。

巴基斯坦證券交易所主任哈比普（Abid Ali Habib）表示，槍手從停車場離開，接著對每個人開槍。有關官員說明，目前局勢已得到控制，所有武裝分子都被擊斃，警方也展開搜查行動。

Two killed as terrorists attack Pakistan Stock Exchange in Karachi, people from the building being evacuated: Pakistan media pic.twitter.com/IUeqvtYyoz — ANI (@ANI) June 29, 2020