中印衝突若升溫...陸學者曝聯合「這2國」：印度單挑3國會超越負擔

▲印度軍方車隊通過拉達克地區（Ladakh）一處檢查哨。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

印度與中國自5月以來屢傳邊境衝突，雙方日前又在加勒萬河谷（Galwan Valley）發生激烈鬥毆，造成不少人員傷亡。對此，上海社科院國際關係研究所研究員胡志勇指出，如果邊界問題持續升溫，印度就要面臨中國、巴基斯坦及尼泊爾等國的軍事壓力，他認為三線作戰，將會遠超印度軍力所能負擔的程度。

據《環球時報》報導，胡志勇表示，印度不僅和中國有邊界上的問題，和巴基斯坦、尼泊爾也長期存在領土上的爭議。他認為巴基斯坦和尼泊爾都是中國「一帶一路」的戰略夥伴，如果這次邊境的問題處理不當，可以考慮合作，「三線作戰將遠遠超過印度軍力所能負擔的程度，帶給他們災難性的失敗」。

▲印度軍方車隊通過拉達克地區（Ladakh）一處檢查哨。（圖／達志影像／美聯社，下同）



事實上，中印衝突之際，印度與巴基斯坦日前也在喀什米爾地區互相砲擊。印度軍方指控，巴基斯坦16日二度違反停火協議，以迫擊砲等武器無端朝印度控制地區開火。印軍隨後也對巴基斯坦展開還擊。不過，巴基斯坦軍方發言人則反駁稱，印度軍方本周稍早對平民村落發動襲擊，造成4名平民遭槍擊重傷，包括2名婦女和2名兒童。

另一方面，尼泊爾日前也在印度邊界地區，短時間建立起了15個哨所，並且部署了大量武裝警察部隊，緊接著尼泊爾方面表示國土面積比舊版多出335平方公里。

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