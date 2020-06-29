不提供「面對面」體位！荷蘭紅燈區7月重啟　全程「戴口罩+乳膠手套」

▲阿姆斯特丹紅燈區預計在7月1日重新營業。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

全球新冠肺炎確診數突破千萬人，而荷蘭阿姆斯特丹著名的「紅燈區」預計在7月1日重新營業，但荷蘭首相呂特也表示，所有性工作者與消費者都必須遵守攜帶口罩、乳膠手套的規定，且連「體位」都有限制，只能採取「非面對面」的姿勢。

綜合外媒報導，荷蘭因為疫情實施封鎖措施後，許多性工作者因而失去收入來源，生活陷入困難；因此5月底時紅燈區工會組織「紅燈聯合會」（Red Light United）致信政府，希望能夠提早在9月1日前開放紅燈區。而疫情減緩後，政府也宣布阿姆斯特丹的「紅燈區」預計在7月1日重新開始營業。

▲紅燈區關閉後許多性工作者頓失收入來源。（圖／達志影像／美聯社）



不過，荷蘭首相呂特（Mark Rutte）強調，所有性工作者與消費者都必須遵守嚴格規範，包含誠實告知是否感染新冠肺炎、全程攜帶乳膠手套與口罩。「紅燈聯合會」也建議雙方應避免接吻，同時只提供「不須面對面」的體位。

荷蘭從3月16日進入封鎖狀態後，該國的經濟已經萎縮了6％，因此專家也呼籲必須盡早放鬆管制。但對於許多產業來說仍是喜憂參半，經濟學家布曼（Mathijs Bouman）表示，荷蘭有1/3的經濟收入來自海外，「若各國未解封，我們（荷蘭）仍是漂浮在茫茫國際大海的軟木塞。」

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