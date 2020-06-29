中火前靜坐、夜宿第16小時　國民黨2議員「抗灰保肺」萬人觀看直播

▲羅廷瑋（左起）、黃健豪和鄭伯其持續靜坐抗議。（圖／鄭伯其提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市國民黨籍議員黃健豪、羅廷瑋和大里區立仁里長鄭伯其不滿中火違法重啟2號燃煤機組，28日下午5點起，身穿灰色衣服前往台中火力發電廠大門靜坐抗議，要求立即關閉機組，3人在酷熱夏夜之下，不但要有對抗中火的堅定意志，還要忍受蚊蟲叮咬，甚至還傳出周遭有眼鏡蛇出沒的危險，不過，3人表示會一直靜坐下去，直到得到台電善意回應為止。

▲不少民眾前往加油打氣並簽名支持。（圖／國民黨團提供）

羅廷瑋表示，到台中火力發電廠陳情抗議，是因為台電欺壓中部人，根本把台中人當作塑膠，「硬要你吞，還不准你哭」，在束手無策情況下，只好使用土法煉鋼的靜坐方式表達抗議，他呼籲中彰投民眾，健康是買不到的，不要被台電所發的回饋金「摸頭」，沒有人是局外人，肺腺癌不會挑人，因為台以靜坐方式要求中火關閉2號機組。

羅說，從昨天傍晚靜坐抗議至今，已有上百人前來關心，加油打氣，並且簽名表達支持，他們3人都睡在個人帳棚內，因為天氣非常炎熱，不但睡沒幾個小時，還得忍受蚊蟲叮咬，有熱心民眾還提醒，附近有眼鏡蛇出沒，要特別小心，不過不要低估他們的決心。

鄭伯其表示，大家會一起靜坐下去，直到台電有善意回應，但也不排除會有更激烈的絕食行動。

議員們靜坐在中火前的直播，吸引逾萬人次觀看，持續「抗灰保肺」、「爭口氣、顧健康」大作戰，至今已超過16個小時。

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