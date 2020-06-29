決心打擊台電這隻老虎！盧秀燕下午將探望抗空污議員：非常了不起

▲盧秀燕上午受訪表示，會全力打擊台電這隻老虎。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市國民黨籍議員黃健豪、羅廷瑋和大里區立仁里長鄭伯其不滿中火違法重啟2號燃煤機組，28日下午5點起，身穿灰色衣服前往台中火力發電廠大門靜坐抗議，市長盧秀燕29日受訪表示，她下午會利用總質詢結束後前去探望表達敬意，她說，市府依法開罰，對抗空污，不只要打「蒼蠅」、更要打台電這隻「老虎」。

盧秀燕強調，台中市政府是依法開罰，因為中火的確違法開機，2部燃煤機組的執照已被市政府撤銷，且「王子犯罪跟庶民一樣！」，中火不能因為它是台電，是國營事業而要求特權，如果民間企業被政府稽查都要撤照，更何況是國營事業，國營事業更應該以民眾健康為念、更應該要遵守法律，如果政府百分之百的公營事業可以帶頭違法的話，那怎樣保護人民健康、維護公權力？她呼籲中火、台電一定要遵守國家的法治，不可以違法開機，製造空污，危害中部人健康。

盧還指出，站在政府管理的立場，如果有人違法開機，就必須重罰、必須法辦，這是法律規定，不能夠懈怠、包庇，最重要的是整治空汙要有決心，不只打「蒼蠅」、更要打「老虎」，中火跟台電不能因為他們是老虎，是國營事業，就要求市府豁免、特權、包庇，既然是違法開機，跟任何民間企業一樣，所以很抱歉，市府對於中火台電違法開機必須依法行事，否則就是置法律如無物，市府一定要維護公權力，保護人民的健康及權益，對中火沒辦法法外開恩，整治空污就要有強硬決心，打蒼蠅更要打老虎。

此外，對於部分市議員到中火前靜坐，盧秀燕也表達敬意，感謝他們勇於挺身而出，為中部地區人民發聲，為民眾奮鬥，非常了不起，她說，這2天得全天候在市議會備詢，但下午備詢完後會去探望他們。

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